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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetindeki detayları paylaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Cemal kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşan ve "yanıtlanması gereken sorular var" diyen Erdoğan, "Kim bu yerli işbirlikçi" dedi. Erdoğan Suudi Arabistan'a çağrı yaparak 18 tutuklunun İstanbul'da yargılanmasını istedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Çok güzel bir Moldova ziyaretimiz oldu. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz gök oğuz yerinde de soydaşlarımızla hasret giderdik. Bir çok eserin de orada açılışını yaptık, bu eserleri biz yaptık ve Türk milleti adına oradaki soydaşlarına bunlar hediyeydi.

Macaristan’da da Gülbaba Türbesi’nin restorasyonu çalışmalarını yaparak eseri çok farklı bir noktalaya taşıdık.

Gönül sınırlarımız içindeki dostlarımızla olan ilişkilerimizi asırlar sonrası tekrar olması gereken düzeye çıkarıyoruz.

İzmir’de açılışını yaptığımız Star Rafinerisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu Azerbaycan’ın aslında bütünüyle ele aldığımızda Türkiye’de yapmış olduğu 10 milyar dolarlık bir yatırımıdır.

En büyük petrol tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek bu tesisle cari açığımızı da 1 buçuk milyar dolar azalıyoruz. Bu yatırımın hayata geçirilmesi konusunda dostum sayın Aliyev’e bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üsküdar Çekmeköy metro hattının ikinci kısmını hizmete açtık. İstanbul’un ulaşım sorunun çözümüne yönelik bu yatırımlarımızı kesintisiz devam ettirmeye kararlıyız.

Bundan sonra zaten durmak yok bütün açılışlarımızı Mart 2019 sonuna kadar devam ettireceğiz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Grup konuşmamızın bu bölümünde Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğun da öldürüldüğü kesinleşen kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için Suudi Arabistan başkonsolosluğuna gidiyor. Kaşıkçı’nın bu ziyaretinin haber verildiğini anlaşılıyor. Hazırlık çalışmalarının ülkelerinde yapıldığını işaret ediyor.

"TOPLAM 15 KİŞİDEN OLUŞAN EKİP"

Operasyondan bir gün önce 16:30’da 3 kişilik bir ekip otele yerleştikten sonra konsolosluğa gidiyor. Bir diğer ekip de Belgrad ormanında ve Yalova’da keşiflerde bulunuyor.

Toplam 15 kişiden oluşan bu ekip ayrı ayrı gelip başkonsoloslukta buluşuyor.

Önce Başkonsolosluğun harddiskinde kamera görüntüleri sökülüyor. Akşam saat 17:50’de ülkemiz resmi makamlarına Kaşıkçı’nın zorla alıkonduğuna dair ihbar geliyor.

Viyana sözleşmesi de artık masaya yatırılacak. İlk önce başkonsolosluk çalışanlarına hakkında işlem yapılamıyor.

Araştırma ve soruşturma derinleştirildikçe çeşitli uçaklarla 15 Suudi görevli ve Adli tıpçının ülkemize geldiği ve daha sonra özel uçaklarla ülkemizden ayrıldığı tespit ediliyor.

Dublör ve yanındaki şahsın da akşam Riyad’a hareket ettiği görülüyor. Riyad önce iddiaları tümüyle reddediyor. Başkonsolos Reuters muhabirine 6 Ekim’de kendini savunmaya çalışıyor.

Olay günü konsoloslukta çalışan personel bir odada denetleme bahanesiyle oda da tutuluyor. Bir diğer personel grubuna da izin veriliyor.

“SORUMLULUK MAKAMINDAYIZ SORGULAMAK HAKKIMIZ”

Bu olay İstanbul’da oluyor. Sorumluluk makamındayız sorgulamak hakkımız. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak için araştırmaların sonucunu bekledik.

“ERTESİ GÜN DE BAŞKONSOLOS GÖREVDEN ALINDI”

Kral’a ilk telefon görüşmemizde olayı anlattım. Ortak çalışma grubu kararımızı ilettim. Kral’a Başkonsolos’un yetersizliğini ilettim, Kral da aynı şeyi söyledi. Ertesi gün de başkonsolos görevden alındı.

Ardından Kral’ın talimatı üzerine Başkonsololuk binasına giren ekipler burada çeşitli incelemeler yaptı.

Suudi Arabistan’ın cinayetin kabulünün ardından olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin şu an tutuklandığını bana ifade etti. Türkiye olarak süreci devlet ciddiyetine uluslararası hukuka uygun yürüttük. Sınırlarımız içinde işlenen cinayeti tüm boyutları ile araştıracak gereğini yerine getireceğiz.

“KAŞIKÇI’NIN VAHŞİ BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR”

21 Ekim’de AB Başkanı Trump ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek olayın aydınlatılması konusunda mutabık kaldık.

Şu ana kadar ortaya çıkanlar Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor.

Cinayetinin planlı bir şekilde işlendiğine dair güçlü deliller var. Cinayet günü bu 15 kişi niçin İstanbul’da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almıştır? Baş konsolosluk binası niçin günler sonra açılmıştır? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?

"KİM BU YERLİ İŞBİRLİKÇİ"

Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği iddiası doğruysa Bu yerli işbirlikçi kimdir? Sıradan birisi bu yerli işbirlikçiden bahsetmiyor. Suudi Arabistan’dan yetkili bir kişi bundan bahsediyor. Öyleyse bu işbirlikçiyi açıklamak zorundasın.

Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin.

Olayı birkaç güvenlik görevlisinin yıkmak bizi ve uluslararası kamuoyunu tatmin etmez

SUUDİ ARABİSTAN'A ÇAĞRI

Buradan şimdi bir çağrı yapmak istiyorum. Bu çağrım Suudi Arabistan kralı ve üst yönetiminedir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur. Tutuklanan bu 18 kişinin yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerindedir.

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