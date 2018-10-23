Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı ittifak açıklamasıyla ilgili "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz." dedi. Erdoğan, öğrenci andı tartışmalarıyla ilgili "İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız." açıklamasında bulundu. Bekir Bozdağ ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Cumhur ittifakında sıkıntımız yok. MHP de biz de kendi adaylarımızla meydanlarda olacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhur ittifakı zeminini hazırlayan milletimizin kendisidir. Yeni yönetim sisteminin inşaası gibi temel konularda aynı çizgilerde olmak her konuda birlikte hareket etmeyi gerektirmiyor. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor.

“Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"KİŞİSEL OLARAK SAYGISIZLIK ETMEYİ AKLIMIZDAN GEÇİRMEYİZ"

Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan dahi geçirmeyiz. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.

"BARONLARLA DA TORBACILARLA DA MÜCADELE ETTİK"

Eğer adalet mülkün temeliyse o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak zorundayız. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik torbacılarla da mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

"BUNLARA KADER MAHKUMU DİYEBİLİR MİYİZ"

Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.

“İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR...

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde de karşımıza devletin kaldıramayacağı bir yükün faturası ortaya çıktı. Bunun dışında bizim ne kimseyi ne de bir kurumu kişi olarak hedef olarak almamız mümkün değildir.

"MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK ANDI İSTİKLAL MARŞI'MIZDIR"

Danıştay öğrenci andından yetki aşımı yaparak maalesef bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu karar bir takım eski alışkanlıkların maalesef sürdüğünü gösteriyor.
Türkiye’nin hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bir takım eski hastalıkların bünyemizde yaşadığını gösteriyor.

Bize göre milletimizin en büyük en etkili andı İstiklal Marşı’mızdır. İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu tür tartışmalar günlük siyasetin ötesinde sembolik anlamı olan hususlardır. Türküm, Türküm ben, ama şunu söyleyeyim ben Türkçü değilim, ırkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi unsuru ile iftihar edebilir.

“Bakanımıza yönelik tehdidi bir genel başkana yakıştıramadım. Yol arkadaşımı feda edemem, bunu bir defa bilmeleri lazım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"AYRIMCILIK YAPMIŞ OLURSUNUZ"

Şimdi sizin Türkçülük yapma hakkınız var. Ama öbür tarafta siz böyle yaptığınız zaman da benim Kürt vatandaşımızın diğer tarafta Kürtçülük yapma hakkı doğar. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz.

Sembolik unsurlarımızın hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim rabiamız işte tam da bunu kapsamaktadır. Ne diyoruz biz tek millet… Türkiye’de ne kadar unsur varsa hepsini tek millette topluyoruz. Ve ikinci tek bayrak derken istiklalimizi alameti farikası olan bir değerimizi vurguluyoruz. Tek vatan derken her bir karış toprağın hepimize ait olduğunu vurguluyoruz. Tek devlet derken maziden atiye uzanan son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığımızı belirtiyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının bir etkisi var mıdır?

BOZDAĞ AÇIKLAMASI: ARKADAŞIMI FEDA EDEMEM

Ben ayrımcı değilim diyeceksin, Anayasa Komisyonu Başkanımız benim milletvekilim, bakanlık yapmış arkadaşımıza, bakanımıza hem hakaret, hem tehdit savuracaksın. Onun arkasında bizler varız.

Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem, bunu bir defa bilmeleri lazım. Benim bu yol arkadaşımın ırkçılıkla uzaktan yakından alakası yoktur.

Niye hedef saptırıyoruz niye damgalama yapıyoruz?  Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine ne denli hizmetler yaptığının en yakın tanığı biziz. Hiçbir bakanımızın tehdit edilmesine göz yumamayız.. Niye hedef saptırıyor, damgalama yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika ittifak açıklaması
* Erdoğan'ın açıklamaları sırasında AK Partili Bekir Bozdağ'ın duygulandığı görüldü.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Ülkeyi ve milleti sevmek çocuklarımızı buna uygun bilgi, beceriyle donatmakla olur. Biz 2053, 2071'i inşa etmek için ittifak kurduk. Bunun için artık bu tür meselelerdeki görüş farklılıklarının Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine izin vermemeliyiz. Biz bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız.

Milletimizin emaneti olan Cumhur İttifakını günlük siyasetin üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz.

Ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayati gelişmelerin olacağı bir dönem olacak. Yeni bir atılım sürecine giriyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler içinde olduğumuz Avrupa zorlu günler geçiriyor. ABD'nin hamlelerini yakından izliyoruz. Orta Asya ile iyi ilişkiler içindeyiz. "

“Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Hırsızlık; bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz?”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Savcı babanın adalet isyanı: Saldırganın tutuklanması için kızım illa tecavüze mi uğramalıydı

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü 