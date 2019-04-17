Son dakika.. CHP İstanbul İl Başkanlığı: Ekrem İmamoğlu mazbata için çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldığını duyurdu.İmamoğlu da saat 16.35 civarında mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'na geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.
Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den bir çok yetkili isim benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdiler. Saat 16.35 civarında da Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için İl Seçim Kurulu'na geldi.
İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.
Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.
Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.
Saat 18:00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslim töreninin yapılması bekleniyor.
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