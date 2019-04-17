Son dakika... Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrılan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulunca mazbatasının hazırlanmasının ardından Çağlaya'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Burada partililerce coşkuyla karşılananan İmamoğlu, daha sonra adliyeye girerek İl Seçim Kurulu'na geçti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle