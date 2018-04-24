SON DAKİKA... Ankara’da sürpriz randevu iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç'ın sürpriz görüşmesinin Ak Parti MKYK toplantısından sonra Beştepe’de yapılacağı öğrenildi.

Görüşmenin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için verilecek akşam yemeğinden önce olması bekleniyor.

Erdoğan ile Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde muhalefetin ortak adayı olarak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor.

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.

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