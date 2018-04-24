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    SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim yanıtı

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu.

    "5 Mayıs’ta meydanda kim olacak göreceğiz" diyen Erdoğan, "Abdullah Gül’ün aday olacağı" iddialarıyla ilgili bir soruya ise, “ Öyle bir problemimiz derdimiz yok” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği iddia edilen Abdullah Gül - Ahmet Davutoğlu görüşmesine ilişkin ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi.

    Erdoğan aday belirleme sürecine ilişkin, "Her şeyi kendimize göre belirleriz. Karşımızdakiler bize göre belirlerler" değerlendirmesini yaptı.

    15 VEKİL ELEŞTİRİSİ

    CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak ise Erdoğan, "Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İYİ Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar" dedi.

    Erdoğan: Şu anda çok garip bir senaryo ortadaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan dün TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda yaşanan gerginlikle ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, seçimle ilgili "En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız hamdolsun yok. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız" diye konuştu. Erdoğan, "Dün baktım ki sözde İYİ Parti’nin koltuklarında senin 15 adamın yok, hala CHP koltuklarında duruyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler" dedi.
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    Erdoğan: Şu anda çok garip bir senaryo ortadaErdoğan: Şu anda çok garip bir senaryo ortada

     

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , erken seçim , gündem
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