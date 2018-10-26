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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Silah varsa düğün yok

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Silah varsa düğün yok

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlenceleri kana bulayan silahlı kutlamaların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Buna göre düğün veya nişan sahipleri, organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair taahhütname verecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen ‘düğün’ genelgesinde, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasına müsamaha gösterilmemesi istendi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların yaşandığına dikkat çekilerek, ‘yaşanan üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu’ vurgusu yapıldı.

İŞTE O ÖNLEMLER

Vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. Genelgede düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması istendi. Düğün-nişan sahipleri ile organizasyon yapan kişilerin açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılması istendi. Silahıyla havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılması, gerekli cezaların verilmesi talimatı da verilen genelgede, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığının da
takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

MUHTARLARA ‘İHBAR’ GÖREVİ

- ORGANİZASYONLARDA davetli olarak bile olsa orada bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale gibi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılması da istenirken, muhtarların bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

UMUT VAKFI’NDAN TEŞEKKÜR

Silah varsa düğün yok

UMUT Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, genelge dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür mektubu gönderdi. Çağatay, açıklamasında şunları söyledi: “Halkımızın özellikle de nişan, düğün ve asker uğurlama törenleri sırasında rastgele ateş açması nedeniyle her yıl yüzlerce üzücü olay yaşanıyor, sonucunda da insanlarımız ölüyor, yaralanıyor. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen önüne geçilemedi. İtiraf etmeliyim ki, bugün (dün) son dakika haberi olarak ‘Nişan, düğün genelgesi’ haberini duyunca çok mutlu oldum. En azından 25 yıldır yaptığımız mücadele bir nebze de olsa başarıya ulaştı, diye düşündüm. Ama asıl bundan sonrası önemli. Sayın Soylu’dan, İçişleri Bakanlığı ve emniyet personelinden bu genelgenin ciddiyetle uygulanmasını sağlamalarını rica ediyorum.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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