Silah varsa düğün yok
Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlenceleri kana bulayan silahlı kutlamaların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Buna göre düğün veya nişan sahipleri, organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair taahhütname verecek.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen ‘düğün’ genelgesinde, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasına müsamaha gösterilmemesi istendi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların yaşandığına dikkat çekilerek, ‘yaşanan üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu’ vurgusu yapıldı.
İŞTE O ÖNLEMLER
Vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. Genelgede düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması istendi. Düğün-nişan sahipleri ile organizasyon yapan kişilerin açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılması istendi. Silahıyla havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılması, gerekli cezaların verilmesi talimatı da verilen genelgede, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığının da
takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
MUHTARLARA ‘İHBAR’ GÖREVİ
- ORGANİZASYONLARDA davetli olarak bile olsa orada bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale gibi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılması da istenirken, muhtarların bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.
UMUT VAKFI’NDAN TEŞEKKÜR
UMUT Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, genelge dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür mektubu gönderdi. Çağatay, açıklamasında şunları söyledi: “Halkımızın özellikle de nişan, düğün ve asker uğurlama törenleri sırasında rastgele ateş açması nedeniyle her yıl yüzlerce üzücü olay yaşanıyor, sonucunda da insanlarımız ölüyor, yaralanıyor. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen önüne geçilemedi. İtiraf etmeliyim ki, bugün (dün) son dakika haberi olarak ‘Nişan, düğün genelgesi’ haberini duyunca çok mutlu oldum. En azından 25 yıldır yaptığımız mücadele bir nebze de olsa başarıya ulaştı, diye düşündüm. Ama asıl bundan sonrası önemli. Sayın Soylu’dan, İçişleri Bakanlığı ve emniyet personelinden bu genelgenin ciddiyetle uygulanmasını sağlamalarını rica ediyorum.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle