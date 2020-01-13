Selin isminin anlamı nedir? Selin ne demek?

Selin ismi; gür akan su, Orta Asya'da yetişen ve her zaman yeşil olan bodur bitki ismi anlamına gelmektedir. Kız çocuklarına verilen selin ismi gür su, övün anlamları ile kullanılmaktadır. Selin ismi tek başına ya da ikinci bir isimle kullanılabilir.

Selin Ne Demek?

Selin Türkçe kökenli isimler arasında yer almaktadır. Selin isminin sözlük anlamı, gür akan su, övünme, Orta Asya'da yetişen ve sürekli yeşil kalan bodur çalı olarak tanımlanmaktadır. TDK isim sözlüğünde yer almadığı görülmektedir. Ancak çeşitli kaynaklarda sözlük anlamında kullanıldığı şeklinde açıklanmaktadır.

Selin İsminin Özellikleri Nelerdir?

İkna kabiliyeti yüksektir ve girişken yapısı ile tanınmaktadır. Sağduyulu ve 6.hissi kuvvetli bir kişiliktir. Üstün yetenekleri ile sanatsal alanlarda oldukça başarılı olmaktadır. Duygusal kişiliği ile son derece hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayalperest kişiliği tüm yaşamımda görülmektedir. Hayal kurmak onun için çok eğlenceli olmaktadır. Güçlü karakteri işlerinde oldukça başarılı olmaktadır. Üzüntü ve kederi aynı anda yaşayabilen renkli bir kişiliği vardır.

Selin ismi Kur'an-ı Kerimde geçmeyen isimlerdendir. Ancak konulmasında herhangi bir sakınca olmadığı bilinmektedir.