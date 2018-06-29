Şehit cenazesine CHP alınmayacak

Bakan Soylu, Ağrı Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu “Evet, Buldan’ı aradım. Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK’yı yeşertemez. İster CHP ile ister şunlarla birlikte olsunlar. Valilere talimat gönderdim, ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Onların gideceği bir adres var. PKK mensuplarının cenazeleri var. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar.”



Soylu, CHP’nin HDP’ye destek vermesinin unutulmasının istendiğini belirterek şöyle konuştu: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi için CHP’nin önüne insanlar gitti. Peki, ‘bir oy HDP’ye, bir oy CHP’ye’ dendiği zaman kimse CHP’nin önüne gitti mi? Gitmedi, bu sorumluluk hepsinindir. Sadece Kılıçdaroğlu’na fatura keserek CHP bundan kurtulamaz.”