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    HDP'den Soylu'ya suç duyurusu

    ANKARA
    29.06.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HDP’nin dilekçesinde şunlar kaydedildi:

    “Görevi güvenliği sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, milletvekili olduğu AKP içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için kendisinin basına sızdırdığı telefon görüşmesinde, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ve Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı, ‘Size artık yaşama hakkı yok’ şeklinde açıkça ölümle tehdit etmiştir. Ayrıca sözlerinin devamında ‘O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ diyerek bütün Ağrı halkını 2015’te Sur, Cizre ve Nusaybin’de yapılanları yapmakla tehdit ederek, hem partiyi hem üyelerini hem de oy veren seçmenlerini bir insanın öldürülmesinden sorumlu tutmuştur. Şüphelinin kullandığı ifadeler ile TCK’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun da işlendiği kanaatindeyiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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