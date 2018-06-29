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    Kaos yaratma açıklaması

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    29.06.2018 - 00:15 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li il başkanlarının şehit cenazelerine katılmaması talimatını sert sözlerle eleştirdi.

    Tezcan, şunları söyledi: “Türkiye’de adının başında İçişleri Bakanı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları, toplumu derinden ve esaslı biçimde yaraladı. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak çok güçtür. İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içine girmiştir. Dehşet verici, terbiyesizce, vicdansızca, hadsiz ve sorumsuzca bir açıklama. Bir bakan, toplumu terörize eden böyle bir açıklamayı nasıl yapar? Bu toplumu bölen, kutuplaştıran, çatışmaya tahrik eden kaos yaratma açıklamasıdır. Eğer aklına geleni ölçüsüzce söyleyebilme özelliğine sahip birisi değilse bu muhtemel bir derin, karanlık, kaos planının dışa vurumunun işaretidir. Bu çağrı, şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme çağrısıdır.” 

    Etiketler: Bülent Tezcan , Süleyman Soylu , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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