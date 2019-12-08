Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek?

Sare ismi İbranice kökenlidir. Ve Arapçada da kullanılmaktadır. Sare anlam itibariyle saf ve temiz demektir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan anlamında kullanılmaktadır. Bu isim kimi yerde susuzluk, sıçrama veya atlama anlamlarında kullanılmıştır.



Sare İsminin Özellikleri



Sare ismi saf ve duru bir güzelliği temsil eder. Ayrıca manevi anlamdaki saflığı ve temizliği çağrıştırır. Bu isme sahip kişiler, eşlerine ve ailelerine bağlıdır. İyi bir eş ve anne olarak tanınırlar. Aileyi her şeyin üzerinde tutarlar. Anne ve babalarına düşkün olup, hayırlı birer evlat olurlar. Sabırlılık, kararlılık, sebatkarlık, ismin anlattığı değerlerdir.



Sare İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?



Sare ismi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak bu isim Hazreti İbrahim'in eşinin adıdır. Bu nedenle kız çocuklarına sıklıkla verilmektedir.