ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi: SuruÃ§'taki olaylarda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi, SuruÃ§ ilÃ§esinde Ã§Ä±kan olayda aralarÄ±nda AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yakÄ±nÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saat 15.56 sÄ±ralarÄ±nda AK Parti Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n, yanÄ±ndaki grupla birlikte SuruÃ§ ilÃ§e merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi esnaf ziyareti sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakÄ±nÄ± olmak Ã¼zere 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedilerek, yaralÄ±lardan 5'inin milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yakÄ±nÄ± olduÄŸu ifade edildi.



YaralÄ±larÄ±n SuruÃ§ Devlet Hastanesi ile ÅžanlÄ±urfaâ€™daki Ã§eÅŸitli hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, olay yerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve olayla ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.









SAÄžLIK BAKANI DEMÄ°RCAN: UÃ‡AK AMBULANS GÃ–NDERDÄ°K

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžanlÄ±urfa'da AK Parti'lilere yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu haberinin kendisine geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â



Milletvekili adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±na bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten Demircan, "YaralÄ±lar var. Ä°lk mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±, gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgede uÃ§ak ambulansa ihtiyaÃ§ vardÄ±, gÃ¶nderdik. Bilgiler geldikÃ§e paylaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.



BAKAN FAKIBABA SURUÃ‡'A GÄ°TTÄ°



Ã–te yandan, bÃ¶lgede seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba'nÄ±n da olayÄ± haber alÄ±r almaz SuruÃ§'a gittiÄŸi, ilÃ§eye Ã§ok sayÄ±da takviye polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.