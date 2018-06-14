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    Bakan Soylu: Suruç'ta önceden kurgulanmış bir durum söz konusu

    AA
    14.06.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Bu ziyareti yapmadan önce planlanmış, kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu." dedi.

    Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceden planlandığı anlaşılan bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, şunları kaydetti:
    "Oradan dükkandan hemen çıkınca bu saldırı dışarıya taştı. Maalesef silahlı bir çatışmaya döndü. Anlaşılan o ki şimdi bunu çok daha net anlıyoruz, arkadaşlarımız hem soruşturmalarını hem de derinlemesine tüm araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Anlaşılan o ki daha önce esnaf ziyareti yapmadan önce burada planlanmış, kurgulanmış ve esas itibarıyla bu saldırıyı gerçekleştirmekle hazırlanmış bir durum söz konusu ve maalesef milletvekilimizin ağabeyi hayatını kaybetti. Bir kardeşi ağır yaralı, yine bir akrabası ağır yaralı. Birkaç yakını yaralı ve yine karşılıklı çatışma dolayısıyla iki kişi çatışma olan diğer gruptan vefat etti. Maalesef böyle bir müessif hadiseyle karşı karşıyayız."

    Bakan Soylu, hala Doğu ve Güneydoğu'da birtakım yapıların oranın huzuruna, demokrasisine ve orada atılan adımların Türkiye'yi rahatlatmasına tahammül edemediğinin altını çizerek, "Eski kurdukları baskı düzeninin devam etmesini istiyorlar ve orada milleti ürküterek ve korkutarak oy alabileceklerini zannediyorlar. Bunlar çoktan geçti. Bunu çok net söylüyorum. Yani bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, daha önce tahrik edenlere de bakıyoruz ve araştırıyoruz. Bunun içinde kim varsa gereği yerine getirilecektir. Yani siyaseti, ürküterek ve korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına biz bırakmayız. Bu kim olursa olsun ve hangi şekilde olursa olsun. Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Bu müessif olaydan dolayı da hemen soruşturma açılmıştır, gereği de yerine getirilmektedir." şeklinde konuştu.

     

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    Etiketler: Süleyman Soylu , Suruç , erken seçim , son dakika , haberler
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