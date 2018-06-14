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    AK Partili Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı.

    Geçen yıl Haziran ayında Suriyenin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiyeye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasadışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

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