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    Hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldığı TV programında, "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi." dedi.

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    • Suruçta AK Partililere saldırı
    • Suruçta AK Partililere saldırı
    • Suruçta AK Partililere saldırı
    • Suruçta AK Partililere saldırı

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldığı TV programında saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum.

    Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi. "4 ağabeyim yaralı" dedi. İki tanesi ağır yaralıymış. Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

    KILIÇDAROĞLU: ARTIK BU TÜR OLAYLAR DA TARİHTE KALMALI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Bir insanlar, çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı."

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    Etiketler: son dakika , AK Parti , haberler
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