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    SuruÃ§'ta AK Partililere saldÄ±rÄ±... Bakan Demircan doÄŸruladÄ±

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    14.06.2018 - 17:26 | Son GÃ¼ncelleme:

    SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, ÅžanlÄ±urfa'da seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren AK Parti'lilere bir grubun saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisinin kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YaralÄ±lar var. Ä°lk mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±, gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgede uÃ§ak ambulansa ihtiyaÃ§ vardÄ±, gÃ¶nderdik." dedi.

    SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžanlÄ±urfa'da AK Parti'lilere yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu haberinin kendisine geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â

    Milletvekili adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±na bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten Demircan, "YaralÄ±lar var. Ä°lk mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±, gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgede uÃ§ak ambulansa ihtiyaÃ§ vardÄ±, gÃ¶nderdik. Bilgiler geldikÃ§e paylaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

    "PARTÄ°MÄ°ZDE YARALILAR VAR"

    AK Parti ÅžanlÄ±urfa Ä°l BaÅŸkanÄ± Bahattin YÄ±ldÄ±z, aldÄ±klarÄ± ilk bilgiye gÃ¶re, milletvekili YÄ±ldÄ±z'Ä±n beraberindeki partililerle gÃ¼n iÃ§erisinde SuruÃ§ ilÃ§esinde esnaf ziyareti yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Bu sÄ±rada AK Partililerin kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bahattin YÄ±ldÄ±z, "Partimizden yaralÄ±lar var ancak milletvekilimizde herhangi bir ÅŸey yok." dedi.

    BAKAN FAKIBABA SURUÃ‡'A GÄ°TTÄ°

    Ã–te yandan, bÃ¶lgede seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba'nÄ±n da olayÄ± haber alÄ±r almaz SuruÃ§'a gittiÄŸi, ilÃ§eye Ã§ok sayÄ±da takviye polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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