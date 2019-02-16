‘İYİ Kİ YALAN SÖYLÜYOR’

“Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan işte bir tane 1.5 milyon geldi. Bir tane 1 milyon geldi.

TAZMİNAT MEHMETÇİK’E

Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı’nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. O terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar.

Bunlar ahlaksız. İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırdı. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Böyle 25 kuruşa simit yok. Bedelini ödeyecekler.

‘OSMANLI TOKATI ATIN’

Birileri ellerini ovuşturarak belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının aleyhimizde sonuçlanması için gayret sarf ediyor. CHP, yanında kim var? Kandil’in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim, bu CHP ile el ele, kol kola olan Kandil’in desteklediği HDP’ye oyunu nasıl verir? İYİ parti bir taraftan ‘Milliyetçiyim’ diyor. Diğer taraftan da bu hanımefendi, bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor? Saadet Partisi’nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Eğer bu vatanı seviyorsak CHP ve diğerlerine 31 Mart’ta Osmanlı tokadını atın.

İNŞAATA TEPKİ

Peribacalarının orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da bu peribacalarının oraya beton yığınlarını sokarsın. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanımı aradım. Anında, hemen müdahalesi yapıldı. Ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki, ‘Ne kadar buralarda kaçak göçek varsa hepsini yıkacaksınız’. Seçimden sonra ben oradayım.”

‘TÜM DÜNYAYA MESAJLARIMIZI VERDİK’

Ülkemizin ve milletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz konuları da yakından takip ediyoruz. İşte dün Rusya’daydım. Soçi’de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik. Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük yalpalamanın ilerde bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki gelişmelerde ülkemizin hakları, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ilerde karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz.

‘BİZ ÜRETİYORUZ’

“Merminin fiyatıyla,domates, patates, patlıcanın, sivribiberin, bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz, hanımefendi? Diyoruz ki, ‘Bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi’de, Gabar’da bu teröristlerin peşindeyiz. Kullandığımız bombalar var. Bunlar niçin kullanıyor. Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Biz laf ola beri gele değil Bay Kemal, hanımefendi, biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz.”