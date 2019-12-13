Öğrencilere faizsiz kredi müjdesi

Son öğretim yılında 149 bin 368 öğrenciye burs, 332 bin 258 öğrenciye de öğretim kredisi verildi. Öğrenci kredisi için ayrılan miktarın sadece yarısı kullanıldı. Öğrenciler eğitim kredisine beklenenden az başvuru yaptı. Toplamda eğitim kredisi alan öğrenci sayısının 5 milyon olduğu, bu mezunlardan 400 bininin borcunu ödeyemediği, 280 bininin ise icralık olduğu ifade edildi.

TAKSİT SAYISI ARTACAK

Planlanan yeni sistemde, borcun geri ödemesine faiz uygulanmayacak ve taksitlerin sayısı arttırılacak. Ayrıca mevcut faiz ve cezalar silinecek, icra takipleri de durdurulacak. CHP’nin verdiği yasa teklifinde, genç mezunların sigortalı işe girene kadar geri ödemenin alınmaması önerilmişti.

KREDİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni çalışmada, eğitim kredisi sisteminin tamamen değiştirilmesi de planlanıyor. Buna ilişkin ilk sinyal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Üniversitede eğitim kredisi uygulamasının tamamen kaldırılıp, sadece karşılıksız eğitim bursu verilmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Karşılıksız burs verilecek öğrenci sayısının da iki katına çıkarılması planlanıyor.

ÖZEL OKUL OPERASYONU

Hükümet, eğitimde tartışma konusu olan özel okullar ve özel vakıf üniversitelerinin ekonomik sorunlarının çözümü konusunda çalışmalarını da sürdürüyor. Yapılan yasa çalışmasında, hem Doğa Koleji, hem de İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yaşanan soruna ilişkin hükümler olacak. Biri için YÖK, diğeri için ise MEB hazırlık yapıyor. Ekonomik sorun yaşayan özel okulların, eğitime devam edebilmesi ve öğrencilerin mağduriyet yaşamasının engellenmesi için “Özel okullara teminat şartını” içeren düzenleme yapılacak. Ayrıca, kapanma noktasına gelen okullarda, eğitimin kesintiye uğramaması için Milli Eğitim Bakanlığı okulun yönetimini devralacak.

ÜNİVERSİTEYE İADE YOK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son MKYK toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden yola çıkarak, “Borçlu okulların, devlet tarafından üstlenilmesi ve hami üniversiteye devredilmesi” çalışmalarının tamamlanmasını ve yasadaki boşluğun doldurulmasını istemişti. Ancak Erdoğan’ın “yasal boşluk” dediği konunun, bu okulların borçlarının ödenmesinden sonra, vakıf yönetimlerinin okulu yeniden devralmasına olanak sağlayan madde olduğu öğrenildi. Erdoğan, yeni düzenlemede, bunun önlenmesini istedi.