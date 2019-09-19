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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)
19.09.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

ODTÜ'lü İrem'in isyan ettiren ölümünde şaşırtan gelişme!

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Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün (21) üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sürücü Tahir Kepenek'in, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Sanık Kepenek, mahkemedeki savunmasında, üniversitede hizmetli kadrosunda olduğunu; ancak sürücü belgesi olduğu için görevlendirme yazısıyla şoförlük yaptığını söyledi.

Geçen yıl 26 Kasım'da kampüs içinde meydana gelen kazada, Tahir Kepenek yönetimindeki 06 GJ 429 plakalı ODTÜ İç Hizmetler'e ait kamyonetin yana açılan kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük'e çarptı.

Kütük, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan kamyonet şoförü Tahir Kepenek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonucu kaldırımda yürüyen İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlali yapmadığı belirlendi.

Kazada kusurlu olduğu saptanan Tahir Kepenek hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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'YETKİLENDİRME YAZISIYLA ŞOFÖRLÜK YAPIYORDUM'

Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması 19 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Kepenek, savunmasında, ODTÜ'de hizmetli kadrosunda çalıştığını, ancak sürücü belgesi olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalıştığını söyledi. Sanık, "'E' sınıfı ağır vasıta kullanacak sürücü belgem mevcuttu. Bu nedenle kamyonet kullanıyordum.

Yetkilendirme yazısını ODTÜ iç hizmetler müdürlüğü imzalıyor; ancak isim olarak kimin imzaladığını ben hatırlamıyorum. Her yıl Ocak ayında yetkilendirme yapılıyor.

Ben gerekli önlemleri alarak araca öyle biniyorum. Ancak olay günü taşlı yol nedeniyle kapağın pimi aracın zıplaması nedeniyle yerinden çıkmış. Yol dar olduğu için önüme dikkat etmediğimden pimin çıktığını ve kapağın açıldığını görmedim" dedi.

Kepenek, 2018 yılı Ağustos ayı içinde aracın kapak sisteminde değişiklik yapıldığını, değişikliğin ne şekilde nerede yapıldığını bilmediğini de ileri sürdü.

AVUKAT: KAPAK SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Sanık avukatı Özgür Teoman Işık da kamyonetin arkaya açılır damper kapağının üniversite yönetimi tarafından değiştirildiğini ve müvekkiline bu şekilde teslim edildiğini belirterek, "Müvekkilim aracı bu şekilde kullanmıştır. Kapağı sabitleyen tek bir pim vardır. Aracı kullanan başka şoförler de vardır. Onların da tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

'SAĞLAM YAPILMADIĞI İÇİN PİMİ ÇIKIYORDU'

15 Nisan'da görülen 3'üncü duruşmada tanık olarak dinlenen üniversitede görevli diğer şoför E.T. de "Kamyonet 2018 yılında tekrar tadilata girmiş. Ancak kasası çürük olduğu için tekrar kırıldı.

Okul içindeki atölyeye götürdük. Orada sadece kapağı yana açılır şekilde düzenlemişler. Kapakta bir adet pim vardı. Sağlam yapılmadığı için pim yerinden çıkıyordu" dedi.

4,5 AY SONRA TAHLİYE

İrem Kütük'ün avukatı Gözde Çağlayan Çökelek, iddia edildiği gibi aracın kapak sisteminde değişiklik yapıldıysa, sorumlu olanların tespit edilmesini ve bu kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 15 Nisan'daki bu duruşmada tutuklu sanık Kepenek'in, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verirken, araçla ilgili yapılan değişikliklerle ilgili sorumlu olanların tespit edilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırdı.

TANIKLARA TEBLİGAT GİTMEDİĞİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın dün görülün duruşmasına, tutuksuz sanık Tahir Kepenek ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, üniversitenin gönderdiği yazıda; araç üzerinde hiçbir değişiklik, revizyon, tadilat yapılmadığı, yıl içerisinde onarım ve muayenesine yönelik rutin bakımının gerçekleştirildiği yönünde bilgi geldiğini belirtti.

Ayrıca üniversiteden daha önce gönderilen araçla ilgili onarım formunda ismi geçen kişilere, tanık olarak dinlenmeleri için tebligat gönderilmediğinin tespit edildiğini belirten mahkeme, bu kişilere tebligat gönderilmesine karar vererek, duruşmaya erteledi.

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