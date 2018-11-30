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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.11.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

ODTÜ'deki akılalmaz kaza kamerada! İrem'i öldüren ihmal...

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Sürücü Tahir Kepenek hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün (22) ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.  Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam tarafından hazırlanan iddianamede, kamyonetin sürücüsü Tahir Kepenek'in (50) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kazaya ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, şüpheli Tahir Kepenek'in kullandığı üniversiteye ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasasının demir kapağının, mekanizmanın yerinden çıkmasıyla ODTÜ yerleşkesinde kaldırımda yaya olarak yürüyen İrem Kütük'ün başına çarptığı ve üniversite öğrencisinin beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

'PİŞMANIM' DEDİ...

İddianamede, soruşturma dosyasında bulunan kaza tespit tutanağına göre, İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlalinin olmadığı, sürücü Tahir Kepenek'in ise Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili maddeleri ihlal ettiği ve kusurlu olduğu bildirildi. Şüphelinin savunmasına da yer verilen iddianameye göre, Kepenek, pişman olduğunu, olayda kastının bulunmadığını söyledi.

Suç tarihinde ODTÜ'ye ait 06 GJ 429 plakalı kamyonet ile üniversitenin A4 kapısından girdiğini, tahminen 200 metre ilerledikten sonra arkasından bir aracın korna çalması üzerine dikiz aynasına baktığını anlatan Kepenek, kamyonun arka damper kapağının açılmış olduğunu ve yolun sağından giden ismini sonradan öğrendiği maktule İrem Kütük'ü yerde yatar vaziyette gördüğünü, hemen ambulansa haber verdiğini ifade etti.

Olaydan 1-2 saat önce kampüs içinde kamyonla taşıma işi yaptığını kaydeden Kepenek, kapağın nasıl açıldığını bilmediğini, kampüsün girişinde bulunan tümsekten geçerken kapağı tutan kelepçenin çıkmış olabileceğini öne sürdü. Kepenek, damperin açılma yerinin, 5 ya da 6 ay önce yapıldığını da sözlerine ekledi.

KAMYON KAPAĞI AÇIK İLERLİYOR

İddianamede, ODTÜ'deki güvenlik kamerası görüntüleri ve fotoğraflarına da yer verildi.  İrem Kütük'ün, üniversitenin A4 kapısından kampüse girdiği ve kaldırımdan fakültesine doğru yürüdüğü görüntülere yansıyor. İrem'in ardından, söz konusu kamyon, aynı kapıdan kampüse giriyor. Kamyonun öğrencinin kafasına çarpan arka kapağının ise kasanın sağ yan tarafına takılı olduğu, aracın arka kapağı açık şekilde ilerlediği görülüyor.

Araç, saat 12.05'te üniversiteye giriş yaptıktan sonra arka kapak takılı olduğu mandaldan kurtuluyor. Kamyonet, bu şekilde bir süre ilerledikten sonra arka kapak kaldırımda yürüyen öğrenciye çarpıyor.

İrem Kütük, 26 Kasım'da ODTÜ'de meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmiş, sürücü Tahir Kepenek, sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

Kütük'ün cenazesi 27 Kasım'da Konya'da toprağa verilmişti.

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