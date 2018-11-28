Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü
ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesindeki ölümünün ardından da ihmal ve sorumsuzluk çıktı. Kaza raporunda “Kamyonetin yana açılan damper kapağının açık unutulduğu ve İrem’in kafasına çarptığı” anlatıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet şoförü Tahir Kepelek, ihmal ve ölüme neden olmaktan tutuklandı.
Soruşturma dosyasına göre, 100. Yıl Mahallesi’nde arkadaşlarıyla öğrenci evinde kalan Ortadoğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), öğleden sonra başlayacak derslerine yetişmek için üniversite yerleşkesinin A4 kapısından girip yürümeye başladı. Öğrenciler tarafından yaya bölgesi olarak en yoğun kullanılan yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen İrem’in kafasına yana açılan damper kapağı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre öne düşen ve ağır yaralanan İrem hastanede hayatını kaybetti.
İnfografik: Faruk KUTLU
‘İHMALİM YOK’ DEDİ
İrem’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet şoförü Tahir Kepelek gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Kepelek’in ifadesinde, olayda ihmalinin olmadığını belirterek, “Yüksek kasisten geçerken kamyonetin damper kapağı yana açıldı, kapağın öğrenciye çarptığını sonradan fark ettim” dediği öğrenildi. Tahir Kepelek, ifadesinin ardından çıkarıldığı Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘ihmal ve ölüme neden olmaktan’ tutuklandı.
KASİS YÜKSEKLİĞİ İNCELENECEK
İrem’in ölümüne neden olan kamyonetin ODTÜ İç Hizmetleri’ne ait olduğu, şoförü Tahir Kepelek’in ise ODTÜ İç Hizmetler Kadrosu’nun 27 yıllık çalışanı olduğu öğrenildi. İrem Kütük’ün ölümünün ardından ODTÜ Rektörlüğü ile İç Hizmetler Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Kazanın gerçekleştiği yoldaki kasisin yüksekliği de ayrıca incelenecek.
KAPAK AÇIK UNUTULMUŞ
Olay yeri inceleme raporu ise İrem’in ölümünün göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Raporda, “Seyir halinde bulunan 06 GJ 429 plakalı aracın damper kapağının açık unutulduğu, damper kapağının açık halde aracın seyir ettiği, aracın kasisten geçtiği sırada unutulan damper kapağının yana açılmasıyla kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisinin yüzünün sol bölümüyle, kafasının sol yan bölümüne çarptığı, çarpma sonucu ağır yaralandığı” anlatıldı.
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