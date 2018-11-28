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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

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Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesindeki ölümünün ardından da ihmal ve sorumsuzluk çıktı. Kaza raporunda “Kamyonetin yana açılan damper kapağının açık unutulduğu ve İrem’in kafasına çarptığı” anlatıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet şoförü Tahir Kepelek, ihmal ve ölüme neden olmaktan tutuklandı.

Soruşturma dosyasına göre, 100. Yıl Mahallesi’nde arkadaşlarıyla öğrenci evinde kalan Ortadoğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), öğleden sonra başlayacak derslerine yetişmek için üniversite yerleşkesinin A4 kapısından girip yürümeye başladı. Öğrenciler tarafından yaya bölgesi olarak en yoğun kullanılan yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen İrem’in kafasına yana açılan damper kapağı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre öne düşen ve ağır yaralanan İrem hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet gibi kaza Bakın İrem nasıl öldü

İnfografik: Faruk KUTLU

‘İHMALİM YOK’ DEDİ

İrem’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet şoförü Tahir Kepelek gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Kepelek’in ifadesinde, olayda ihmalinin olmadığını belirterek, “Yüksek kasisten geçerken kamyonetin damper kapağı yana açıldı, kapağın öğrenciye çarptığını sonradan fark ettim” dediği öğrenildi. Tahir Kepelek, ifadesinin ardından çıkarıldığı Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘ihmal ve ölüme neden olmaktan’ tutuklandı.

KASİS YÜKSEKLİĞİ İNCELENECEK

İrem’in ölümüne neden olan kamyonetin ODTÜ İç Hizmetleri’ne ait olduğu, şoförü Tahir Kepelek’in ise ODTÜ İç Hizmetler Kadrosu’nun 27 yıllık çalışanı olduğu öğrenildi. İrem Kütük’ün ölümünün ardından ODTÜ Rektörlüğü ile İç Hizmetler Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Kazanın gerçekleştiği yoldaki kasisin yüksekliği de ayrıca incelenecek.

Cinayet gibi kaza Bakın İrem nasıl öldü

KAPAK AÇIK UNUTULMUŞ

Olay yeri inceleme raporu ise İrem’in ölümünün göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Raporda, “Seyir halinde bulunan 06 GJ 429 plakalı aracın damper kapağının açık unutulduğu, damper kapağının açık halde aracın seyir ettiği, aracın kasisten geçtiği sırada unutulan damper kapağının yana açılmasıyla kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisinin yüzünün sol bölümüyle, kafasının sol yan bölümüne çarptığı, çarpma sonucu ağır yaralandığı” anlatıldı.

Cinayet gibi kaza Bakın İrem nasıl öldü

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