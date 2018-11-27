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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/ DHA
27.11.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

ODTÜ'lü İrem gözyaşları ile uğurlandı

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük (21), memleketi Konya'da toprağa verildi.

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  • ODTÜ’lü İrem duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
  • ODTÜ’lü İrem duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
  • ODTÜ’lü İrem duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
  • ODTÜ’lü İrem duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
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İrem Kütük'ün tabutun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi örtülürken, cenazede okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonet yokuş çıkarken, aniden kasasının kapaklarından biri açıldı. Kapak, bu sırada kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük’ün başına çarptı. Ağır yaralanan İrem Kütük, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan İrem Kütük'ün cenazesi, Konya'ya getirildi. Cenaze daha sonra Parsana Camii'ne götürüldü. Baba Ali Rıza ve anne Saadet Kütük, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İrem'in tabutunun üzerine duvak örtülüp, mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazede İrem Kütük'ün okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İrem Kütük'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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