Neslican Tay kaç yaşında ve nereliydi? Kanserden vefat eden Neslican Tay'ın hayat öyküsü
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan ve hastalığı sürecinde ve sonrasında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla geniş kitlelerece tanınan Neslican Tay'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Üniversite sınavına hazırlanırken yakalandığı kanseri üç kez yenen Neslican Tay, dördüncü kez yakalandığı hastalığa bu kez yenik düştü. Rizeli bir ailenin kızı olan Neslican'ın hayata gözlerini yummasının ardından, kim olduğu ve yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Neslican Tay kimdir?
Üç kez kansere yakalandı, 2018'de bacağını kaybetti ama her seferinde yaşama yeniden tutundu. Bu süreçte yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere daha fazla direnemeyerek 20 Eylül akşamı hayata gözlerini yumdu. 7 Eylül'deki son paylaşımında; '3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız' diyen Neslican'dan geriye kansere karşı verdiği mücadele azmi ve güler yüzü kaldı. İşte, Neslican Tay'ın hayat öyküsü...
1998'DE DÜNYAYA GELDİ
Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.
2018'DE BACAĞINI KAYBETTİ
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.
HASTALIK SÜRECİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyordu.
RİZE'DE OTURUYORDU
Annesi Rizeli Babası Manisalı olan ve Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşmıştı.
PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALDI
Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
20 EYLÜL'DE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hastalığının yeniden nüksettiğini 7 Eylül'de sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, 20 Eylül Cuma gecesi hayata gözlerini yumdu.
AYŞE ARMAN'LA RÖPORTAJ YAPMIŞTI
Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, 2017'de Neslican'la bir röportaj yapmıştı. Neslican röportajda 'hayallerin neler?' sorusuna şu yanıtı vermişti;
"Mimar olmak istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum, farklı mimarileri, kültürleri görmek istiyorum. Bunları yapmadan pes edemem. Olmaz yani. O yüzden de yaşama dört elle sarıldım. Hayallerimin peşinden koşmak için de bacaklarıma ihtiyacım yok benim..."
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