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'Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdın! Çok üzüldük, sen üzülme...'

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Hürriyet Haber
21.09.2019 - 07:53 | Son Güncelleme:
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Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdın Çok üzüldük, sen üzülme...Next

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü isimler de Neslican Tay’ın vefatının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi…

Etiketler: neslican tay kimdir , neslican tay vefat etti

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