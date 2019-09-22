'Demir kadın' mücadelen çok güzeldi

RİZE’de ailesiyle birlikte yaşayan Neslican Tay henüz lise son sınıfta kanserle tanıştı. Azmetmişti, bu hastalığı yenecekti. Tam 3 kez metastaz (yayılma) yapan hastalığı her seferinde yenmeyi başardı.

‘BİR BACAKTAN İBARET DEĞİLİM Kİ’

İki yıl önce, kendi deyimiyle, sol bacağı alındı. Rize’de toprağa verildi. Neslican protez bacağıyla hayata daha sıkı sarıldı. Ayşe Arman’a verdiği röportajda, “Bacağım yok ama yaşam sevincim var. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki. Daha fazlasıyım” dedi. Haklıydı. Kendisine ‘Demir Kadın’ lakabını taktı. Hem güzelliğiyle hem de yaşama azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Neslican’ın sosyal medya hesaplarını yaklaşık 1 milyon kişi takip ediyordu. Hastalığını, gündelik yaşantısını anlatıyor, herkese yaşama sevinci aşılıyordu. Hasta halde girdiği üniversite sınavlarında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Yeni hedefi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ydi.

HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMA ZAMANI

Ancak hastalığı dördüncü kez metastaz yaptı. Ciğerlerinin iyi olmadığını söylüyordu ama umudu ve yaşama sevinci her zamanki gibi yüksekti. 15 Eylül’de son kez bir video yayınladı. Aynı gün yoğun bakıma alındı. Son mesajı şu oldu: “Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3’üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı, o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı, yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hâlâ taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun.”

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI

Neslican o gün yoğun bakıma alındı. Sosyal medyadan haberi duyan binlerce kişi destek için hastaneye gitti, kan bağışı yapmak istedi. Ancak önceki gün Neslican o güzel mücadelesini bıraktı. Tam da kendi dediği gibi, savaşırken kaybetmişti. Neslican’ın ölümü Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konular arasına girdi. Yüzbinlerce kişi başsağlığı mesajları paylaştı.

PROTEZ BACAĞINA KIRMIZI ATKISI ÖRTÜLDÜ

Neslican Tay, alınan sol bacağı memleketinde toprağa verilirken, eğer mücadeleyi kaybederse aynı yere gömülmesini vasiyet etmişti. Ailesi de bu istediği yerine getirmek için harekete geçti. Neslican’ın cenazesi tedavi gördüğü Bağcılar’daki hastaneden karayoluyla memleketi Rize’ye götürülmek için otobüse konuldu. Neslican’ın eşyalarının otobüse konulması sırasında duygusal anlar yaşandı. Neslican’ın üzeri kırmızı bir atkıyla örtülen protez bacağı önce aracın bagaj kısmına konulacaktı. Ailesi buna karşı çıktı. Protez bacak daha sonra otobüsün içerisine konuldu. Kızının vefatından sonra acil servise kaldırılan anne Fatma Tay, yakınlarının yardımıyla otobüse bindirildi. Baba Fahri Tay ise gözyaşlarıyla otobüse bindi.

‘BIKMADI, BIRAKMADI, PES ETMEDİ’

Neslican Tay’ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Neslican’ın bedenini kaybettik. Neslican’ın ruhu yaşıyor. Başlattığı mücadeleyi miras olarak kabul ettik. Hastalıkla mücadelede bütün herkese verdiği umudu ayakta tutmak için Neslican’ın ruhunu yaşatacağız. Neslican son ana kadar, son nefesine kadar savaştı. Bunu sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum. Bunun anlamı şu; bıkmadı, bırakmadı, salmadı. Belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Pes etmedi. Bu hastalıkla bu illetle mücadele eden herkese şu mesajı verdi. ‘Bırakmayın, savaşmayı bırakmayın’ dedi. Neslican’ın umut olduğu bütün hastalar lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican’ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız. Neslican’ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. İki sene önce bacağı kesildiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedeni bütünleştireceğiz orada” dedi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN RİZE’DE

Neslican Tay’ın cenazesi bugün memleketi Rize Merkez Sahil Camisi’nde öğlen namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

SAVAŞI BİZE MİRAS KALDI

NESLİCAN Tay’ın ölüm haberinin ardından yüzlerce kişi Bağcılar’daki Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne giderek aileye başsağlığı diledi. Sanatçı Haluk Levent de hastaneye gidenler arasındaydı. Aileye destek olan Haluk Levent yaptığı açıklamada “Neslican’ın savaşı bize miras kaldı. O bu mücadelenin neferiydi. ‘Ben savaşarak kaybedeceğim’ diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmak için mücadele edeceğiz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Neslican Tay’ın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye gitti. Neslican’ın annesi Fatma Tay ve babası Fahri Tay acil serviste gözlem altında tutuluyorlardı. Ekrem İmamoğlu ilk olarak Fatma Tay’ı ziyaret etti. Fatma Tay, İmamoğlu’nu görünce ağlamaya başladı. Fatma Tay’ın gözyaşlarını silen ve ellerinden tutan Ekrem İmamoğlu da gözyaşlarını tutamadı. İmamoğlu daha sonra Fahri Tay’ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

HUZUR İÇİNDE UYU ‘IRON WOMAN’

NESLİCAN’ın vefatıyla sosyal medyada binlerce başsağlığı mesajı yayınlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri Neslican’ın arkasında “19 Iron Woman” yazan formasıyla birlikte paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya paylaşımında “Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin, seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. Huzur içinde uyu” dedi. Galatasaray Spor Kulübü ise “Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan Neslican Tay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu” dedi. Beşiktaş JK “Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak... Huzur içinde uyu” paylaşımında bulundu. Çaykur Rizespor’un sosyal medyada hesabından paylaşılan mesajda ise “Rizeli hemşehrimiz, mücadeleci Türk kadını örneği, Neslican Tay ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” denildi. Sosyal medyadan paylaşılan bazı mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gittin ama giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın geride Neslican Tay. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Neslican’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Onu çok sevdik, ona çok dua ettik; mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun...”

Gazeteci Mehmet Coşkundeniz: “Neslican ‘iron woman’ lakabını hak ediyordu. Hepimizin hayatında bir iz bıraktı kuşkusuz. Şimdi benim kulübüme bir çağrım var. Hadi gelin Neslican’ın maç izlediği o tribünün adını ‘Neslican Tay Tribünü’ yapalım.”

Cüneyt Arkın: “Huzur içinde uyu Neslican, hep kalbimizde olacaksın.”

‘ETTİĞİN SÖZLERİ UNUTMAYACAĞIM’

Kenan Doğulu: “Bütün dünyaya cesaretin ne demek olduğunu gösterdin güzel Neslican. ‘Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim’ demiştin. Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek. Senin yaşama sevincin bizim umudumuz olacak. Işıklar içinde ol.”

Miraç Atasoy: ‘Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin, benim için sol bacağınızı da sevin.’ Bu cümlelerin hep aklımızda olacak. Dayanamadı değil mücadelesi güzeldi... Işıklar içinde uyu Demir Kadın.”

Demet Akbağ: “Ahh güzel kız, ahh tatlı Neslican. Güzel gözlerindeki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.”

Fazıl Say: “Işıklar içinde uyu güzel Neslican Tay.”

Tarkan: “Bu ettiğin sözleri hiç unutmayacağım. Seni hiç unutmayacağım Neslican. Umuttun hepimize, ışıktın, sevgiydin kalbimize. Nur içinde yat güzel insan...”