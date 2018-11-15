Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Artık sayılı günler kaldı
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Tüm yurtta vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri dolduracak ve gün boyu çeşitli ibadetler ederek, günün anlam ve önemini idrak edecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı. İşte, 2018 Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Mevlid Kandili Gecesi, 19 Kasım Pazartesi idrak edilecek.
DİYANET ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPACAK
Geçtiğimiz yıl yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değişmiş, haftanın başlangıcının ise Hicri Takvim'e göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verişmişti. Bu bilgilere göre Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasında, çeşitli programlar düzenleyecek. Bu yılın Mevlid-i Nebi teması da "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. 17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Peygamberimiz ve Gençlik sempozyumu saat 18:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.
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