Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor | 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler göre, hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Termometrelerin artması ile beraber, vatandaşlar da ilerleyen günlerde havaların nasıl olacağını merak etmeye başladı. İşte, Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre hava durumu bilgileri...
İstanbul'da hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Afrika Sıcakları' konusunda vatandaşları uyarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, özellikle bugünden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı belirtilmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak? işte, 5 günlük hava durumu tahminleri...
SICAKLIK REKORU KIRILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950’de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs’ı yaşandı. Kartal’da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe’de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.
Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.
Ramazan bayramına 1 hafta kala Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseleceği Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden tarafından açıklandı. Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila10 derece arasından artacağı öğrenildi. Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi. Afrika’dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum’da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde tahmin edilen hava durumu değerleri şöyle;
İSTANBUL °C, 31°C: Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 32°C: Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C: Az bulutlu
ADANA °C, 37°C: Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C: Az bulutlu ve açık
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