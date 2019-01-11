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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.01.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır? E Okul not ve devamsızlık bilgisi sorgulama ekranı

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MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır? E Okul not ve devamsızlık bilgisi sorgulama ekranı

2018-2019 eğitim sezonunun bitimine kısa bir süre kala en çok araştırılan konulardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmeti olan e-Okul VBS oldu. Yaklaşık 18 milyon öğrenciye ait not ve devamsızlık bilgisinin yer aldığı sistemde, bunların yanı sıra diğer bazı bilgiler de sorgulanabiliyor. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

Karnelerin alınacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı dönem sonuna günler kala, e-Okul VBS'ye olan ilgi artmaya başladı. Öğretmenlerin yanı sıra velilerin de erişim sağlayabildiği e-Okul'dan hizmet almak ise oldukça pratik. Gerekli bilgiler girildikten ve adımlar yapıldıktan sonra, e-Okul'a giriş yapabilirsiniz. İşte, konuya ilişkin detaylar...

SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?

Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.

MEB'İN E-DEVLET HİZMETLERİNE REKOR İLGİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Devlet üzerinden sunduğu yeni bilişim hizmetlerinden 2018'de 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.

AA muhabirinin, MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.

MEB, öğrenci, veli ve öğretmenlere her türlü hizmete yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Bu kapsamda, e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemleri kullanan Bakanlık, bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yeni iyileştirmeler yapıyor.

Bakanlık, bu kapsamda elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin e-Devlet ile entegrasyonu için 2018'de 11 yeni hizmeti daha e-Devlet üzerinden vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018'de "Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama, Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama, Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama, e-Dilekçe Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama, Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama, Ücretli Öğretmenlik Başvurusu, Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlikler İzin Projesi ve Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama" olmak üzere 11 hizmetini daha e-Devlet üzerinden sunmaya başladı.

Böylece MEB'in e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet sayısı 33'e çıktı. MEB'in, e-Devlet üzerinden sunduğu yeni hizmetlerden sadece 2018'de 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.

MEB bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

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