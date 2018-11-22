MEB açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına yönelik araştırmalar şu günler itibariyle hız kazandı. Bu yıl ilk kez AÖL'e kayıt olan öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yapan öğrenciler de açık lise sınavlarının yapılacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için artık çok kısa bir süre kaldı. MEB'in basımını yaptığı ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile dağıtımını yaptığı yeni kitaplarla birlikte sınava hazırlanan öğrenciler, AÖL sınav takvimine yönelik bilgi almak istiyor. İşte, açık lise sınavlarının yapılacağı tarih...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.
Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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