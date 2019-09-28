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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Liselilere Nobel ödüllü konuklar

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Liselilere Nobel ödüllü konuklar

ODTÜ, Nobel ödülü almış dünyaca ünlü bilim insanlarını Ankara’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan lise öğrencileriyle buluşturacak. Programın ilk konuğu 14 Ekim’de 2003 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Peter Agre olacak. Aziz Sancar da, program kapsamında Ankaralı öğrencilerle bir araya gelecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversite yerleşkesinde düzenlenen ODTÜ Bilim Günleri’nde Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, Nobel ödüllü bilim insanlarını Ankara’ya getireceklerini açıkladı.

NOBEL DERS SERİLERİ

ODTÜ’de bilimin hayatın her alanında olduğunu göstermek ve toplumun bilimsel farkındalık düzeyini arttırmak istediklerini kaydeden Kök, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay yönetiminde “Bilim İletişim Grubu” oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda bir süredir Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde “Bilim Kafe” uygulamasıyla bilim insanlarının halkla buluşmaya devam ettiğini kaydeden Kök, bunun bir sonraki adımı olarak da “Nobel Ders Serileri” başlatacaklarını belirtti. Kök, şöyle devam etti:

ÜCRET ALMADAN GELECEKLER

“Bu kapsamda Nobel ödülü almış dünyaca ünlü bilim insanlarını doktora, üniversite ve lise öğrencileriyle buluşturacağız. Üç isim kesinleşti. Yeni isimlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tabii bunların ikna edilmesi süreci zor oldu. Normal şartlarda dünyaca ünlü bu isimler toplantılara katılmak için yüksek ücretler talep edebiliyor. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan başarılı lise öğrencileriyle buluşturacağımızı söyleyince, ücret almadan gelmeyi kabul ettiler. Bunun yanında Ankara’ya geldiklerinde, alanında başarılı olan doktora ve üniversite öğrencileriyle de buluşturacağız. İlk olarak 14 Ekim’de 2003 Kimya Nobel Ödülü’nün sahibi ABD’li bilim insanı Peter Agre gelecek. Önümüzdeki yıl Mart ayında da, 2004 Fizik Nobel Ödülü’nün sahibi David Gross’u öğrencilerle buluşturacağız. Agre ve Gross’un ardından da 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gelecek.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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