LGS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 976 merkezde, 3 bin 612 binada gerçekleşti. İki bölüm halinde uygulanan LGS’ninSınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı. Sınavın, 50 soruluk sözel alandan oluşan birinci bölümü 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü de 60 dakika sürdü.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi. Özellikle matematikte uzun işlem gerektiren sorular nedeniyle zaman yetiştirmekte sıkıntı yaşadılar. Uzmanlara göre sayısal, özellikle de matematik sınavın belirleyicisi olacak.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Stresli bir dönemin ilk adımını geride bırakan öğrenciler ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, LGS sonuçlarını sorgulamaya başladı. 2018 iş takvimine göre, LGS’nin sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.