KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları için geri sayım başladı ve öğrenciler, eğitim ve öğrenim hayatlarına destek sağlayacak olan bursları ne zaman alacaklarını sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte 2018 KYK burs ve kredi ücretleri.
KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı, eğitim ve öğretim hayatını sürdürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Maddi destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen öğrenciler, 500 TL'lik burs ücretinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte 2018 KYK burs ve kredi ücretleri.
BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." demişti. İşte bu yılın KYK burs ve kredi ücretleri;
Lisansta 500 TL
Yüksek Lisansta 1.000 TL
Doktorada 1.500 TL
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.
Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
BURS/KREDI BAŞVURUSU İPTALİ İÇİN
Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
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