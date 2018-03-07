Kılıçdaroğlu'ndan yeni tüzüğe itiraz rötuşu

9-10 Mart’taki tüzük kurultayı öncesinde başta bir milletvekili çıkaran illerde genel merkezin atama yetkisini arttıran düzenleme olmak üzere taslakla ilgili eleştiriler yapılmıştı. Kılıçdaroğlu da eleştirilere, “Ben seçmeye meraklı değilim, rahatsızlık varsa düzeltiriz” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine taslakta revizyon için çalışma başlatıldı.



ÖNSEÇİME DEVAM: Genel merkezde yapılan her iki toplantıda ‘Önseçim kaldırılıyor’ eleştirilerine neden olan maddelerin başında bir milletvekili çıkaran illerde merkez yoklaması yapılmasına ilişkin düzenleme yer almıştı. Bu düzenleme taslaktan çıkartılacak ve bir milletvekili çıkarılan iller, milletvekili adayını eskiden olduğu gibi önseçimle belirleyecek.



MYK’YI GENEL BAŞKAN ATAYACAK: Ön taslakta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden genel sekreter, hukuk işleri, idari ve mali işler, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının genel başkan tarafından belirlenmesi, diğer üyelerin ise PM tarafından seçilmesi hükmüne yer verilmişti. Bu hüküm, MYK’da ‘atanmış-seçilmiş’ ayrımına yol açacağı gerekçesiyle eleştirilere konu olmuştu. Bu hüküm de taslaktan çıkartılacak.



GENÇLİK YAŞI DEĞİŞMEYECEK: Milletvekili adayları ile belediye başkanları adayları belirlenirken il başkanlarının görüşünün alınması önerisi gelmişti. Bu önerinin de tüzük taslağına konulacağı öğrenildi. Ayrıca gençlik üst sınırının 35 yaşa çıkarılmasına ilişkin hükümden de vazgeçilecek. Gençlik yaşı 30 olacak ama gençlik kotası yüzde 20’ye çıkarılacak.



48 VEKİLDEN DEKLARASYON: CHP’de tüzük ön taslağıyla ilgili itirazlarını dile getiren 48 milletvekilinin imzasıyla 7 maddelik deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, “tüzükte demokratikleşme beklentilerinin dikkate alınmadığı” görüşü dile getirildi.