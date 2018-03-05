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    CHP’den güvenli sandık turu

    ANKARA
    05.03.2018 - 21:55 | Son Güncelleme:

    CHP’nin seçim güvenliğine ilişkin oluşturduğu heyet, dün Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Bağımsız Türkiye Partisi’ni (BTP) ziyaret etti. Tezcan, “Seçimin güvenliği için geniş bir toplumsal mutabakatla sandıkların güvenliğini sağlama konusunda kararlılığımızı vurguluyoruz” dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan oluşan CHP heyeti dün ilk olarak BBP’yi ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tezcan, şöyle konuştu:

    CHP’den güvenli sandık turu

    VERİMLİ TOPLANTI OLDU

    “Hafta boyunca komisyon çalışmalarına devam ederken yine bizim taşımamız gereken kendilerinin düşünceleri, önerileri olursa onları da alarak parlamentoda bu çalışmayı sürdüreceğiz. Önemli olanın seçim güvenliği olduğunu ve seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin seçimlerde tercihlerini nereden yana kullanırlarsa kullansınlar ortak bir payda etrafında toparlanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir toplantı ve sohbet oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

    BBP: İTTİFAKI DESTEKLİYORUZ

    BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise açıklamasında, “Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasını temsilde adalet adına sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri istiyoruz” dedi.

    Heyet daha sonra DSP’yi ziyaret etti. CHP heyetini, DSP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Abbas Deniz, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Onur İste, Uğur Gürel, Hasan Uğurtürk, Müzeyyen Okur ve Erdinç Özdil karşıladı. Tezcan, “Tek adam koalisyonu kendi dışındaki siyaset alanını daraltma konusunda hem fiili hem de mevzuat engellerini adım adım Türk siyasetine örmeye devam ediyor. OHAL koşulları altında seçim güvenliğinin yok edildiği, OHAL şartlarında yapılan seçimin sürekli bir meşruiyet tartışmasıyla karşı karşıya kalacağı konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Ne olursa olsun, ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar milletin oyunu çaldırmama konusunda kararlılığımızı ifade ediyoruz. İktidar ne yaparsa yapsın, seçimin güvenliği için geniş bir toplumsal mutabakat ve sivil toplum dayanışmasıyla siyasetin geniş işbirliğiyle sandıkların güvenliğini sağlama konusunda kararlılığımızı vurguluyoruz” dedi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise “Dünyanın hiçbir yerinde OHAL ve sıkı yönetimler altında seçim yapılmaz, yapılırsa bu seçimler şaibelidir, meşru değildir” diye konuştu.

    CHP heyeti, BTP Genel Merkezi’nde de Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Terzi, Nuri Kaplan, Lütfullah Önder ve Mustafa Pak ile seçim güvenliği konusunu görüştü.

    BUGÜN DE ÜÇ ZİYARET

    CHP heyeti, bugün de Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi’ni ziyaret edecek. Heyetin, yaptığı görüşmelerin ardından edindiği izlenimleri rapor haline getirerek AK Parti ve MHP’ye sunması bekleniyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , dsp , bbp , son dakika
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