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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinden ilk açıklama: Ortak mutabakat...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada "İki lider ülkedeki genel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu." denildi.

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  • Kılıçdaroğlu ile Akşenerin görüşmesi başladı
  • Kılıçdaroğlu ile Akşenerin görüşmesi başladı
  • Kılıçdaroğlu ile Akşenerin görüşmesi başladı
  • Kılıçdaroğlu ile Akşenerin görüşmesi başladı
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Kılıçdaroğlu, beraberindeki Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu'nu parti girişinde Genel Sekreter Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı.

Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin bir bölümünü ise Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa yaptı.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den ayrılırken Seyit Torun ve Cihan Paçacı ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, çözülmesi gereken önemli problemlerinin bulunduğunu belirten Torun, içinde bulunulan süreçte ekonomik krizin her geçen gün etkisini ve şiddetini artırdığını, mutfakta ve her alanda yangınların olduğunu ileri sürdü.

Gerek dış gerekse iç politikada çözülmesi gereken çok önemli konuların olduğunu dile getiren Torun, "Sayın iki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve elbetteki bir siyasi sorumluluk içerisinde görüş alışverişinde bulunuldu. Çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir görüş alışverişinde bulunuldu, bir genel değerlendirme yapıldı." dedi.

"MİLLETİMİZ UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Cihan Paçacı da ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ederek, son derece verimli bir toplantının gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin çok sıkıntılı ve buhranlı bir dönemden geçtiğini söyleyen Paçacı, özellikle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların olduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere diğer temel sorunları konusunda her iki partinin genel bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Paçacı, şunları söyledi:

"Daha sonra önümüzdeki 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçiler konusunda genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz şu an itibarıyla geleceğinden umutlu değildir ancak şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Ve bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem de İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."

"GENEL BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ"

Açıklamalarının ardından Torun ve Paçacı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yerelde iş birliği konusunda bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusu üzerine Paçacı, "Genel bir görüş alışverişinde bulunulmuştur, onun ötesinde şu an için söylenecek fazla bir şey yoktur." dedi.

"Görüşmeler devam edecek mi?" sorusuna Paçacı, "Tabii ki Türkiye'nin birçok problemi var, bu problemlerin çözümü için iki büyük siyasi parti her zaman bir araya gelebilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu birliktelik veya bu görüşme gerçekleşecektir." yanıtını verdi.

"İki parti birlikte mi hareket edecek?" sorusuna Paçacı, görüşmede yerel seçimler açısından detaya girilmediğini kaydetti.

"Bir teknik heyet oluşturma söz konusu mu?" sorusu üzerine Paçacı, "İhtiyaç hasıl olduğunda olabilir." dedi.

"TAKVİME BAĞLANMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

"Aday isimleri gündeme geldi mi?" şeklindeki soruya ise Seyit Torun, "Adaylar konusuna girilmedi, sadece genel değerlendirme yapıldı. İki genel başkan da bir siyasi sorumluluk içerisinde, genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında bir değerlendirme yaptı." yanıtını verdi.

"CHP ve İYİ Parti'nin diğer partilerle de teması olacak mı?" sorusu üzerine Torun, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceğini ancak diğer partilerle görüşme konusunda bir şey diyemeyeceğini söyledi.

"CHP ve İYİ Parti'nin bir dahaki görüşmesi konusunda bir takvim belli mi?" sorusuna Torun, "Hayır, bir takvim söz konusu değil, ihtiyaç halinde... Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç gerektirdiği anda bunun bir takvime bağlanması önemli değil her an gelinebilir." karşılığını verdi.

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