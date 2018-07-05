Kemal Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü kurultay yorumu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanlık değişimi çağrısının ardından MYK dün ilk kez toplandı. Toplantı 4.5 saat sürdü. Toplantıda seçim sonuçları ve imza toplayarak partiyi olağanüstü kurultaya götürme çalışmaları masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirirken, “Kritik dönemlerde parti tabanı iş yapmanı ister. Kavga etmeni değil. Örgütün sağduyusuna güveniyorum” dediği öğrenildi. Özel konuşmalarında da, kamuoyu önünde yaptığı konuşmalarda da İnce ile ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceği ve yorum yapmayacağı belirten Kılıçdaroğlu’nun, MYK üyelerine ve milletvekillerine de bu yünde talimat verildiği öğrenildi.



KURULTAY TOPLANMAZ



MYK üyeleri ise kurultayın toplanabilmesi ve genel başkan seçiminin yapılabilmesi için gerekli olan kurultay delegelerinin yüzde 51’inden yeterli imzanın bulunamayacağı yönünde görüş bildirdi. Kurmayların “Cumhurbaşkanı adayının partiden çok oy alması kadar doğal bir durum yok. Bunu kıyaslamak demek ‘ben partiyle yarıştım’ demek anlamına gelir. Eğer partiyle yarıştıysa bu doğru ama rakibi Erdoğan ise doğru değil. Alınan hem yüzde 22,5 da yüzde 30 da bizim oyumuz. Tüm oylarda hepimizin payı var. Bundan yola çıkarak eleştiride bulunanlar başından beri İnce’nin cumhurbaşkanı olmasına değil partiyle yarışmasına odaklananlardır” dediği kaydedildi.









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR