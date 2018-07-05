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    Kritik toplantı sonrası CHP'den açıklama: Olağanüstü kurultay gündemimizde yok

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Bülent Tezcan, Muharrem İnce'nin açıklamalarından sonra yapılan MYK toplantısı sonrası "Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da da görüşüldü, genel başkanımızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarının tümü değerlendirilebilir ama kurultayı gerektirecek bir tablo değildir" dedi.

    CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yapıyor. Tezcan'ın açıklaması özetle şöyle: "Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde özellikle etkisizliştirilmeye çalışılan TBMM’nin yetkilerini kullanma konusunda bütün milletvekillerinden kararlı bir tutum bekliyoruz. Bir tek adam dönemi yaşıyoruz. Buna karşı en etkili ve güçlü mücadeleyi parlamento verecektir, yetkilerini koruyarak.  Önümüzdeki dönem CHP Gurubu olarak bu çerçevede etkin bir mücadele vereceğiz. Meclis’te bulunan bütün partilerin de aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Bu şekilde devam edecek herkesle birlikte hareket etmeye hazırız. Tek adam rejimi ilk KHK’sıyla aslında anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. KHK çok açık bir biçimde kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem bu KHK ile kötü başladı. Kötü devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan sonra da muhtemelen cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye’de hukuk düzeninin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bir döneme giriliyor.

    'ENİS BEBEROĞLU'NUN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİR'

    İstanbul milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu haksız bir biçimde siyasi bir operasyonun parçası olarak tutuklandı. Milletimiz tekrar milletvekili seçerek tekrar oyunu bozdu. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok. Olsa milletvekili seçilemezdi. Yeniden dokunulmazlık kazandı. Yargıtay’ın, mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir. Hala tahliye kararı verilmemiş olması önümüzdeki süreçte tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi bir tuzak kurma uygulamasının hazırlığı değildir. Şu anda öyledir demiyoruz. Sabırla bekliyoruz. Mahkemelerin bir an önce tahliye kararı vermesini bekliyoruz. Aksi hürriyeti tahdid suçudur. Dünün FETÖ’cüleri nasıl yargılanıyorsa onlar da yargılanırlar.

     'EREN ERDEM ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI'

    Eren Erdem hukuka aykırı bir biçimde, siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Doğru bir yargılamayla beraat edeceğinden şüphemiz yoktur. Ceza muhakemeleri kanununa aykırı bir biçimde tutuklanmıştır. 2 yıldır dokunulmazlığı olmayan ve 38 kez yurt dışına giriş çıkış yapan Eren Erdem bugün kaçma şüphesi var diye tutuklanmıştır. Bunun üzerinden yürütülen kirli propagandanın da hiçbir etkisinin olmayacağını ve kamu vicdanında mahkum edileceğini biliyoruz. Eren Erdem’in derhal özgürlüğüne kavuşması gerekir. Antalya’da 10 gencimiz haksız yere gözaltına alınmış, 5’i serbest bırakılıp, 5’i tutuklanmıştır. Sandık güvenliği için orada bulunan vatandaşlar tutuklanmıştır. Hakimler, savcılar kendilerini siyasi iktidarın silahşörü görmesinler.Pazardaki, mutfaktaki enflasyon en azd yüzde 25. Dolar düşmedi, faizler düşmedi. Soruyorum Sayın Erdoğan’a hani düşecekti? Üretime dayanmayan bu rant yiyen ekonominin faizleri düşürmesi, vatandaşın refahını arttırması maalesef mümkün değil."

     MUHARREM İNCE SORUSUNA YANIT 

    Tezcan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tezcan, Muharrem İnce'nin 'Kılıçdaroğlu onursal başkanımız olsun' sözleriyle başlayan kurultay tartışmaları için şunu söyledi:  "Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da da görüşüldü, genel başkanımızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarının tümü değerlendirilebilir ama kurultayı gerektirecek bir tablo değildir. Sandıklardan birinin sonucunu farklı, diğerini farklı yorumlamak doğru değildir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, örgütlerimiz ortak bir hedefe doğru yönelmiştir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Şu anda partinin bir iç iktidar tartışması içinde olmasının gelecek planlaması açısından bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır.

    Etiketler: merkez yürütme kurulu , son dakika , haberler
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