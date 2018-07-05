Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Muharrem İnce'den CHP yönetimine ilk yanıt

    Muharrem İnce'den CHP yönetimine ilk yanıt

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Muharrem İnce'den CHP yönetimine ilk yanıt geldi. İnce, 'Şu ana kadar 37 ilden bana destek açıklaması geldi' dedi.

    Muharrem İnce'ye, Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

    Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti.

    İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 30 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" dedi.

    Muharrem İnceden CHP yönetimine ilk yanıt

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri