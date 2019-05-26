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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.05.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

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Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda yakalanan PKK'lı teröristlerin sorgusu ve arazide yer göstermesi sonucu örgütün depo ve sığınakları tek tek imha ediliyor. Bölgede 20'ye yakın sığınak ve 'ana karargah' sonrası Gümüşhane kırsalında tespit edilen, içinde silah ve roket başlıkları olan depo da imha edildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlarda teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek tespit ediliyor. PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Giresun kırsalında yakalanan ve sorguya alınan PKK'lı teröristlerden 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan, bölgede güvenlik önlemeleri altında güvenlik güçlerine depolarının yerini gösterdi. JÖH ve komando timleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Damlı ve Elceğiz köyleri kırsalında, teröristlerin gösterdiği ormanlıkta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu roket başlıkları, mühimmat ve silahların bulunduğu depoya ulaşıldı. Silahlara el koyulurken, depo ise kontrollü olarak imha edildi. Depoda RPG 7 anti-tank mühimmatının yanı sıra 2 güneş panelinin saklandığı görüldü.

Karadenizde PKKya ait mühimmat deposu imha edildi

Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüleceği belirtildi.

 

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