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    İşte HDP'nin milletvekili adayları

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 18:18 | Son Güncelleme:

    Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

    HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

    Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.

    İşte il il HDP milletvekili adayları:

    ADANA1TULAYHATIMOĞULLARI
    ADANA2KEMALPEKÖZ
    ADANA3SEVERUZUN
    ADANA4BARIŞKARABIYIK
    ADANA5SONGÜLAYDIN
    ADANA6ZEYNELKETE
    ADANA7BERİTANÖNEN
    ADANA8AHMETKILIÇ
    ADANA9ROZERİNTOSUN
    ADANA10İBRAHİMYAKUT
    ADANA11TÜRKANBAKIR
    ADANA12CEMİLÖZEN
    ADANA13ZOZANEFETÜRK
    ADANA14ÖMERULUÇAY
    ADANA15DENİZVAROL
    ADIYAMAN1HASAN BASRİYORULMAZ
    ADIYAMAN2HAYRİYEKORKMAZ
    ADIYAMAN3MAHMUTÖZDEMİR
    ADIYAMAN4BİRSENTUNÇ
    ADIYAMAN5MEHMET SELİMÖZBEK
    AFYONKARAHİSAR1NEVİNAYTEKİN
    AFYONKARAHİSAR2MEMET ŞERİFÇELİK
    AFYONKARAHİSAR3BELMAKORAY
    AFYONKARAHİSAR4MEHMET EMİNGERZ
    AFYONKARAHİSAR5GÜLSERENKARATAŞ
    AFYONKARAHİSAR6İSMAİLYILMAZ
    AĞRI1BERDANÖZTÜRK
    AĞRI2DİRAYET DİLANTAŞDEMİR
    AĞRI3DALHAKAYA
    AĞRI4KEZİBANDUMLU
    AMASYA1HAMZAYILMAZ
    AMASYA2MİTHATÇELİK
    AMASYA3CEMALKİRLİ
    ANKARA-11FİLİZKERESTECİOĞLU DEMİR
    ANKARA-12EŞREFKİRAZ
    ANKARA-13EMİNEKAYA
    ANKARA-14İSHAKKOCABIYIK
    ANKARA-15DÖNDÜ CERENŞİMŞEK
    ANKARA-16GAZİOTİ
    ANKARA-17CENNETAVCI
    ANKARA-18CEYHUNAKIN
    ANKARA-19DİLEKERTÜRK
    ANKARA-110ERDEMÖRT
    ANKARA-111EBRUDEMİR 
    ANKARA-112REMZİYEGÜÇLÜ
    ANKARA-113ERDALATAŞ
    ANKARA-21NURAYTÜRKMEN CANLI
    ANKARA-22İSTEKUSALP
    ANKARA-23VAHİDEİLGÜN
    ANKARA-24HAYDARARSLAN
    ANKARA-25İPEKGÜR
    ANKARA-26NURHAYATEMİRE
    ANKARA-27MUSTAFADEMİR
    ANKARA-28NİLGÜNYILMAZ
    ANKARA-29ROJANMAMO
    ANKARA-210BAHYETTİNBATUR
    ANKARA-211ÖMERÇELİK
    ANKARA-31VELİSAÇILIK
    ANKARA-32NAZIMKARAKURT
    ANKARA-33ŞEHRİBAN LEYLAÇETİNBAŞ
    ANKARA-34HAYDARÜSTÜNDAĞ
    ANKARA-35HÜLYAFIRAT
    ANKARA-36MEHMET ZARİFKESİCİLER
    ANKARA-37FATMAKOÇYİĞİT ÖNER
    ANKARA-38İSMETYALÇINKAYA
    ANKARA-39TÜLYASÖNMEZ AYTEKİN
    ANKARA-310FATMAKIZILÖZ
    ANKARA-311İLYASKURT
    ANKARA-312YİĞİTÖZTÜRK
    ANTALYA1KEMALBÜLBÜL
    ANTALYA2DENİZYILDIRIM
    ANTALYA3ERDALGİLGİL
    ANTALYA4HADİCİN
    ANTALYA5NİGARDURU
    ANTALYA6İHSANNERGİZ
    ANTALYA7FİLİZASLAN
    ANTALYA8VEYSELAKBOĞA
    ANTALYA9MERALGEYLANİ
    ANTALYA10HAKKIBULUT
    ANTALYA11HÜLYAHASBAY
    ANTALYA12ORHANGÜMÜŞ
    ANTALYA13HÜLYABAYAR
    ANTALYA14SALİHVAROL
    ANTALYA15GÜLSÜMGÜZEL
    ANTALYA16BERİVANTEMEL
    ARTVİN1RECEPDEMİRCİ
    ARTVİN2EMİNEKİNCİ
    AYDIN1FERHATTUNÇ
    AYDIN2AYFERDEMİREL
    AYDIN3DOĞANAÇIĞ
    AYDIN4ÖZLEMTUNÇ
    AYDIN5MEHMET CELALGÜMÜŞ
    AYDIN6SEMRABAŞARAN
    AYDIN7ŞAHİNKOÇ 
    AYDIN8BAHAEDDİNYAĞARCIK
    BALIKESİR1NESİBEYÖYLER
    BALIKESİR2ŞAHİNÇOBAN
    BALIKESİR3YURDANURGÜVEN
    BALIKESİR4HÜSEYİNGEVHER
    BALIKESİR5FADİMEKAM TEMEL
    BALIKESİR6HALİL ERSANBEKÇİ
    BALIKESİR7ZEHRABABA
    BALIKESİR8YAHYAANIK
    BALIKESİR9KENANYAĞIZ
    BİLECİK1FEHMİKORKMAZ
    BİLECİK2MUAZZEZPARILTI
    BİNGÖL1ERDALAYDEMİR
    BİNGÖL2NİHATAKSOY
    BİNGÖL3GÜLİSTANAZAK
    BİTLİS1MAHMUT CELADETGAYDALI
    BİTLİS2ZAHİTMUTLU
    BİTLİS3SEVDATABAK YAMAÇ
    BOLU1KENANBALTA
    BOLU2GÖNÜLGÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
    BOLU3RUMETSERHAT
    BURDUR1BEKİRÇİÇEK
    BURDUR2TANERTAŞ
    BURDUR3İSMAİLGELTURAN
    BURSA-11YÜKSELAKGÜN
    BURSA-12AYGÜLSAKLI
    BURSA-13MUSTAFAYAĞCI
    BURSA-14AYNURYILMAZ
    BURSA-15SAFFETPEHLİVAN
    BURSA-16RAİFEGÜVEN
    BURSA-17AHMETOKUMUŞ
    BURSA-18MEHMET SAİTYÜKSEL
    BURSA-19CEMALHAZAR
    BURSA-110ZEKİSOYUŞEN
    BURSA-21MEHMET EMİNADIYAMAN
    BURSA-22METİNKILIÇ
    BURSA-23ELİFÇUBUKÇUGİL
    BURSA-24CAHİTKIRKAZAK
    BURSA-25İPEKAKMAN
    BURSA-26NÜFEROCAKLI
    BURSA-27CEMİLEÖSÜN
    BURSA-28MEHMET NEDİMKORKMAZ
    BURSA-29KEMALDOĞAN
    BURSA-210SAMETKARGALI
    ÇANAKKALE1BÜLENTKÖREĞİ
    ÇANAKKALE2ADİLEYALÇIN
    ÇANAKKALE3MUSTAFABİLGİÇ
    ÇANAKKALE4ZÜBEYİRÖZKAYA
    ÇANKIRI1NAZLIÇOBAN
    ÇANKIRI2HÜSEYİN YEKTAERPOLAT
    ÇORUM1BEKTAŞ İLHANEKE
    ÇORUM2HASANSATILMIŞ
    ÇORUM3HASANÇELİK
    ÇORUM4ERDOĞANSERİN
    DENİZLİ1ŞERİFEYILDIRIM
    DENİZLİ2NEBİEBCİ
    DENİZLİ3AYŞE LEVZANSÜZÜK
    DENİZLİ4CEVATBARİN
    DENİZLİ5AYŞEÖZAY
    DENİZLİ6MUSAAYDIN
    DENİZLİ7PERİHANÜGE
    DENİZLİ8BİRHATDEMİR
    DİYARBAKIR1ADNAN SELÇUKMIZRAKLI
    DİYARBAKIR2SALİHEAYDENİZ
    DİYARBAKIR3İMAMTAŞÇIER
    DİYARBAKIR4REMZİYETOSUN
    DİYARBAKIR5HİŞYARÖZSOY
    DİYARBAKIR6SEMRAGÜZEL
    DİYARBAKIR7GAROPAYLAN
    DİYARBAKIR8DERSİMDAĞ
    DİYARBAKIR9MUSAFARİSOĞULLARI
    DİYARBAKIR10ABDURRAHİMDURMUŞ
    DİYARBAKIR11MEHMETTEMİZYÜZ
    DİYARBAKIR12FERDAFAHRİOĞLU AKIN
    EDİRNE1MURATAMİL
    EDİRNE2HANIMGÜZEL
    EDİRNE3SERDALZIMBA
    EDİRNE4HASANATİK
    ELAZIĞ1CEVDETKONAK
    ELAZIĞ2SELMAMETİN
    ELAZIĞ3NEVZATBERİTANLI
    ELAZIĞ4YAPRAKFİLİZ
    ELAZIĞ5KUTBETTİNAKAN
    ERZİNCAN1PINARAYTEKİN ÖZGÜÇ
    ERZİNCAN2İBRAHİMBOZKURT
    ERZURUM1MEHMET KASIMFIRAT
    ERZURUM2ZELİHADÜNDAR
    ERZURUM3FARUKÇİNAR
    ERZURUM4SAFETPOLAT
    ERZURUM5CÜNEYTLALOĞLU
    ERZURUM6BARIŞKEMALOĞLU
    ESKİŞEHİR1HÜSEYİN DEMİR
    ESKİŞEHİR2NURTENÖZER ULUÇELEBİ
    ESKİŞEHİR3KEREMKESKİN
    ESKİŞEHİR4İLKAYABAY
    ESKİŞEHİR5HÜSEYİNÖZERDOĞAN
    ESKİŞEHİR6GÜNAYUYAR
    ESKİŞEHİR7VEDATASLAN
    GAZİANTEP1MAHMUTTOĞRUL
    GAZİANTEP2BEDRİYEYORGUN
    GAZİANTEP3MEHMETKARAYILAN
    GAZİANTEP4ATİYEOKAY
    GAZİANTEP5OSMANDEMİRCİ
    GAZİANTEP6GÜLERERAT
    GAZİANTEP7KEMALAKBULUT
    GAZİANTEP8UMUTBARAN
    GAZİANTEP9MUSAAYDIN
    GAZİANTEP10FATMALEBE
    GAZİANTEP11SELMANTUTUMLU
    GAZİANTEP12BİRGÜLYILDIRIM
    GAZİANTEP13AGİTERKAN
    GAZİANTEP14ŞAHAPYILDIRIM
    GİRESUN1HALİLKARAVELİOĞLU
    GİRESUN2ALİCANÇAKIR
    GİRESUN3NURİYE PERVİNBAŞER
    GİRESUN4ŞENELÖZTÜRK
    GÜMÜŞHANE1SEYİTKARTAL
    GÜMÜŞHANE2YILMAZTAŞ
    HAKKARİ1LEYLAGÜVEN
    HAKKARİ2SAİTDEDE
    HAKKARİ3ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
    HATAY1BARIŞ ATAYMENGÜLLÜOĞLU
    HATAY2HÜLYAKAVUK
    HATAY3KEREMNALBANT
    HATAY4FATMAÖZDEMİR
    HATAY5SERVETKAVUKOĞLU
    HATAY6KADRİYETURHAN
    HATAY7YILMAZBAYRAM
    HATAY8GÜLÜZARIŞIK ÇAY
    HATAY9MİTHATMİRİOĞLU
    HATAY10NAİMÖZBEK
    HATAY11PARAŞİNGÜMÜŞ
    ISPARTA1MEVLÜTSABUNCU
    ISPARTA2CELALÇİÇEK
    ISPARTA3AYŞEGÜLKORKUTAN
    ISPARTA4EBUBEKİRGÖNAN
    MERSİN1FATMA KURTULAN
    MERSİN2RIDVANTURAN
    MERSİN3ATİLLAGÜNEY
    MERSİN4FATMAGÜLDEMİRTAĞ
    MERSİN5MEHMET ŞİRİNKAYA
    MERSİN6EYLEMGENÇER
    MERSİN7MEHMETALIŞ
    MERSİN8ELİFASLAN
    MERSİN9HÜSEYİNGÜR
    MERSİN10ŞERİFDURMAZ
    MERSİN11FİLİZYILMAZ
    MERSİN12İBRAHİMUZEN
    MERSİN13REŞATAŞAN
    İSTANBUL-11PERVİNBULDAN
    İSTANBUL-12MUSAPİROĞLU
    İSTANBUL-13ERKANBAŞ 
    İSTANBUL-14EROLKATIRCIOĞLU
    İSTANBUL-15SEMAUÇAR
    İSTANBUL-16ATİLAÖZDOĞAN
    İSTANBUL-17SULTAN KARASU
    İSTANBUL-18TUNCAYGÖKÇE
    İSTANBUL-19AYLİNHACALOĞLU
    İSTANBUL-110EMRESARIGÜL
    İSTANBUL-111ERTANHAMİTOĞLU
    İSTANBUL-112ŞEHRİBAN  ALKIŞ
    İSTANBUL-113İSHAKKARAKAŞ
    İSTANBUL-114YAŞAR MERALÇAKICI
    İSTANBUL-115RECEPYILMAZ
    İSTANBUL-116NURULLAHİŞLEK
    İSTANBUL-117CANSU İREMKALENDER
    İSTANBUL-118KUVVET İHSANLORDOĞLU
    İSTANBUL-119ENGİNARAS
    İSTANBUL-120MİHRİBAN DENİZNAR
    İSTANBUL-121SERVETGÜNGÖRDÜ
    İSTANBUL-122IRMAKDUMLUPINAR
    İSTANBUL-123EYLEMSARUCA
    İSTANBUL-124MURATGÜLENER
    İSTANBUL-125TÜLAYAYDIN
    İSTANBUL-126VEYSİYAKLAV
    İSTANBUL-127GÜNAYKARAOĞLAN
    İSTANBUL-128ALYAAKKUŞ
    İSTANBUL-129İLHANÇELİK
    İSTANBUL-130MELEKFERBORAK TURGUT
    İSTANBUL-131MEHMETKARASLAN
    İSTANBUL-132KEMALİŞLER
    İSTANBUL-133DÜRDANEBULGAN
    İSTANBUL-134EMİNEKARAASLAN ATEŞ
    İSTANBUL-135SABRİAHI
    İSTANBUL-21AHMETŞIK
    İSTANBUL-22OYA ERSOY
    İSTANBUL-23HÜDAKAYA
    İSTANBUL-24MUSTAFA AVCİ
    İSTANBUL-25TÜLAYKORKUTAN
    İSTANBUL-26ALİRIZABİLGİLİ
    İSTANBUL-27AYŞEBERKTAY
    İSTANBUL-28GÜLSÜMAĞAOĞLU
    İSTANBUL-29GÜRŞENAYDALVEREN
    İSTANBUL-210HASANÖZGÜNEŞ
    İSTANBUL-211MEHMETGÜLER
    İSTANBUL-212LUDMİLLABÜYÜM
    İSTANBUL-213HACERELÇİN
    İSTANBUL-214FENERGÜNANA
    İSTANBUL-215CELALALPHAN
    İSTANBUL-216MUSAKILIÇ
    İSTANBUL-217ŞADİÖZDEMİR
    İSTANBUL-218TÜRKANBİNGÖL
    İSTANBUL-219SERVETGÜZEL
    İSTANBUL-220IŞILHACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
    İSTANBUL-221MEHMET TAYYİPARSLAN
    İSTANBUL-222OZANÖZGENLER
    İSTANBUL-223DİLBERASLAN
    İSTANBUL-224MUSADEĞİRMENCİ
    İSTANBUL-225DÜRDANE NİLSUYÜRÜR
    İSTANBUL-226ADNANBULUT
    İSTANBUL-227MAŞALLAHKÖYSÜ
    İSTANBUL-228ROHANİÇİÇEKLİDAL
    İSTANBUL-31TURGUTÖKER
    İSTANBUL-32DİLŞATCANBAZ KAYA
    İSTANBUL-33HAKKI SARUHANOLUÇ
    İSTANBUL-34ALİKENANOĞLU
    İSTANBUL-35ZÜLEYHAGÜLÜM
    İSTANBUL-36ABDULHAKİMDAŞ
    İSTANBUL-37ELİFBULUT
    İSTANBUL-38CELALETTİNCAN 
    İSTANBUL-39CANŞAHÇELİK
    İSTANBUL-310FEVZİGERÇEK
    İSTANBUL-311GÜLSERENKAYA
    İSTANBUL-312EKREM  BARAN
    İSTANBUL-313AYŞEKARADAĞ
    İSTANBUL-314MEHMETDALKIRAN
    İSTANBUL-315MUAZZEZTÖRE
    İSTANBUL-316AYTEKİNAKDEMİR
    İSTANBUL-317PINARGEZİK
    İSTANBUL-318KAZIMŞAROĞLU
    İSTANBUL-319BELÇİMOKTAN
    İSTANBUL-320HÜSNÜTAŞ
    İSTANBUL-321SONGÜLBÜYÜKPINAR
    İSTANBUL-322SÜLEYMANÖZKAN
    İSTANBUL-323GÜLFİRAZSAĞLIK
    İSTANBUL-324MEHMETPEKER
    İSTANBUL-325DİLEKULAŞ
    İSTANBUL-326ENVERDURSUN
    İSTANBUL-327ASLIYAĞCI
    İSTANBUL-328RIDVANÖZTÜRK
    İSTANBUL-329LAİKATAKA
    İSTANBUL-330MESUTALDAGÜL
    İSTANBUL-331ROJDATAŞDEMİR
    İSTANBUL-332SERKANYILMAZ
    İSTANBUL-333BÜSRA BERNATOPRAK
    İSTANBUL-334YUSUFYALVAÇ
    İSTANBUL-335ZERRİNOĞLAĞU
    İZMİR-11SERPİLKEMALBAY PEKGÖZEGÜ
    İZMİR-12NURETTİN TURĞAY
    İZMİR-13YALÇINYANIK
    İZMİR-14RAHİMETURAN
    İZMİR-15HÜSEYİNÇAĞLAR
    İZMİR-16MERVANSINCAR
    İZMİR-17CEYHANAKAY
    İZMİR-18HALİMEAKDAĞ
    İZMİR-19FERZENDEDENİZ
    İZMİR-110ELFESYENAS
    İZMİR-111TAMERAYDIN
    İZMİR-112SELMANYILDIRIM
    İZMİR-113KAMURANAKKUŞ
    İZMİR-114HAYRİETYEMEZ
    İZMİR-21MURATÇEPNİ
    İZMİR-22İDİLUĞURLU
    İZMİR-23AYŞEYILMAZ
    İZMİR-24MEHMETAKER
    İZMİR-25CEMİLEAYDIN
    İZMİR-26SÜLEYMANGÜNDÜZ
    İZMİR-27GÖNÜLAYGÜN
    İZMİR-28ORHANAYHAN
    İZMİR-29DERKAYTAN 
    İZMİR-210MAHSUNKORKMAZ
    İZMİR-211BEHİYEERTAŞ
    İZMİR-212EKREM CANALAYGUT
    İZMİR-213ABDULLAHAKDENİZ
    İZMİR-214EDİPKAYA
    KARS1AYHAN BİLGEN
    KARS2ARZUMOCO
    KARS3BİŞARALİNAK
    KASTAMONU1HÜSEYİNGÖKOĞLU
    KASTAMONU2İSMAİLÇAVĞA
    KASTAMONU3AZATAVCI
    KAYSERİ1KADRİERENER
    KAYSERİ2EYLEMCENGİZ
    KAYSERİ3KENANMARAŞLI
    KAYSERİ4MUSTAFAÖÇAL
    KAYSERİ5NİYAZİYALÇINKAYA
    KAYSERİ6NURANERGEN KILIÇ
    KAYSERİ7ZENUNORTA
    KAYSERİ8ZİLAN YILMAZ
    KAYSERİ9SUATDEMİR
    KAYSERİ10FEVZİPOLAT
    KIRKLARELİ1FARUKÖZDEL
    KIRKLARELİ2DİREN CEVAHİRŞEN
    KIRKLARELİ3YAKUPASLAN
    KIRŞEHİR1GÖKHANAKIN
    KIRŞEHİR2HELİZABI
    KOCAELİ1ÖMER FARUKGERGERLİOĞLU
    KOCAELİ2FATMAYILDIRIM
    KOCAELİ3KUREYŞBİLGİÇ
    KOCAELİ4YASEMİNÜÇER
    KOCAELİ5ALİ DURSUNBUĞDACI
    KOCAELİ6MERYEMDEMİR
    KOCAELİ7ALAATTİNENÜL
    KOCAELİ8FERHATDEMİRELLİ
    KOCAELİ9MURATOZAN
    KOCAELİ10DAMLABAĞCİ
    KOCAELİ11NECATİALTINTOPRAK
    KOCAELİ12SEVİCANYAŞAR
    KOCAELİ13KADİRYILDIRIMER
    KONYA1BÜLENTKILIÇ
    KONYA2BERNAÇELİK
    KONYA3EYLÜLYAYLACI
    KONYA4GIYASETTİNALMAZ
    KONYA5JİYAN HURİYALÇIN
    KONYA6RAMAZANOT
    KONYA7BAHAREKİNCİ
    KONYA8ORHANKARACA
    KONYA9OSMANKARAMAN
    KONYA10HANİFİKARACA
    KONYA11ABDURRAHMANARSLAN
    KONYA12MEHMET   YÖNET
    KONYA13HASANGEBEŞOĞLU
    KONYA14MEHMET SAİTKOYUNCU
    KONYA15CAHİTBABAHAN
    KÜTAHYA1ABDURAHMANADIYAMAN
    KÜTAHYA2HARUNGÜNDÜZ
    KÜTAHYA3SAVAŞBABUR
    KÜTAHYA4GÖKHANALKAN
    KÜTAHYA5ŞEHMUSÇELİK
    MALATYA1MEHMETTUNCEL
    MALATYA2JİYAN  TAŞ
    MALATYA3KEMALGEDİK
    MALATYA4FATMAALATAŞ
    MALATYA5HÜSEYİNKILINÇ  
    MALATYA6SİNANÖZTÜRK
    MANİSA1LEZGİNBOTAN
    MANİSA2BİRGÜLSAĞSÖZ
    MANİSA3ADNANMANKAN
    MANİSA4HASRETASLAN
    MANİSA5CEVDETYILDIZ
    MANİSA6BAYRAMSÖNMEZ
    MANİSA7ABİDDİNPADAK
    MANİSA8NİHATYILDIRIM
    MANİSA9İHSANÇAÇA
    MANİSA10VEYSİDURGUT
    KAHRAMANMARAŞ1HÜSEYİNBAKIR
    KAHRAMANMARAŞ2MERYEMYILDIZ
    KAHRAMANMARAŞ3RAUFTEPE
    KAHRAMANMARAŞ4SEVGİBORAK
    KAHRAMANMARAŞ5ŞAHİNŞANCİ
    KAHRAMANMARAŞ6TÜLAYKILINÇ DENİZ
    KAHRAMANMARAŞ7İNANÇYILDIZ
    KAHRAMANMARAŞ8RECEPKAYA
    MARDİN1MİTHATSANCAR
    MARDİN2PERODUNDAR
    MARDİN3TUMAÇELİK
    MARDİN4EBRÜGÜNAY
    MARDİN5GÜLBİNŞAHİN DAĞHAN
    MARDİN6DİLAVERİNAL
    MUĞLA1SULTAN ÖZCAN
    MUĞLA2HÜSRAN BELGİNKOÇ
    MUĞLA3YILMAZYÜKSEL
    MUĞLA4EBRUDEMİR
    MUĞLA5KEMALKOÇ
    MUĞLA6SEBAHATFIRAT
    MUĞLA7ABDULLAHİPEKLİ
    MUŞ1GÜLÜSTANKILIÇ KOÇYİĞİT
    MUŞ2MENSURIŞIK
    MUŞ3ŞEVİNCOŞKUN
    MUŞ4ADNANTOPÇU
    NEVŞEHİR1İRFANTURAN
    NEVŞEHİR2BEDRETTİNESER
    NEVŞEHİR3KEVSERYALÇIN
    NİĞDE1MEHMET SALİHİTAH
    NİĞDE2İBRAHİMAVŞAR
    NİĞDE3ÜMRANBATURAY
    ORDU1MESUTBİLGİ
    ORDU2BAYRAMKUŞMAN
    ORDU3RUKENKAYAALP
    ORDU4ŞEVDERYANDI
    ORDU5ÇETİNKAPLAN
    ORDU6TAHSİNTİMUR
    RİZE1NECMETTİNDURMUŞ
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