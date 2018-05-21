İşte HDP'nin milletvekili adayları

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.
Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.
İşte il il HDP milletvekili adayları:
|ADANA
|1
|TULAY
|HATIMOĞULLARI
|ADANA
|2
|KEMAL
|PEKÖZ
|ADANA
|3
|SEVER
|UZUN
|ADANA
|4
|BARIŞ
|KARABIYIK
|ADANA
|5
|SONGÜL
|AYDIN
|ADANA
|6
|ZEYNEL
|KETE
|ADANA
|7
|BERİTAN
|ÖNEN
|ADANA
|8
|AHMET
|KILIÇ
|ADANA
|9
|ROZERİN
|TOSUN
|ADANA
|10
|İBRAHİM
|YAKUT
|ADANA
|11
|TÜRKAN
|BAKIR
|ADANA
|12
|CEMİL
|ÖZEN
|ADANA
|13
|ZOZAN
|EFETÜRK
|ADANA
|14
|ÖMER
|ULUÇAY
|ADANA
|15
|DENİZ
|VAROL
|ADIYAMAN
|1
|HASAN BASRİ
|YORULMAZ
|ADIYAMAN
|2
|HAYRİYE
|KORKMAZ
|ADIYAMAN
|3
|MAHMUT
|ÖZDEMİR
|ADIYAMAN
|4
|BİRSEN
|TUNÇ
|ADIYAMAN
|5
|MEHMET SELİM
|ÖZBEK
|AFYONKARAHİSAR
|1
|NEVİN
|AYTEKİN
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MEMET ŞERİF
|ÇELİK
|AFYONKARAHİSAR
|3
|BELMA
|KORAY
|AFYONKARAHİSAR
|4
|MEHMET EMİN
|GERZ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÜLSEREN
|KARATAŞ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İSMAİL
|YILMAZ
|AĞRI
|1
|BERDAN
|ÖZTÜRK
|AĞRI
|2
|DİRAYET DİLAN
|TAŞDEMİR
|AĞRI
|3
|DALHA
|KAYA
|AĞRI
|4
|KEZİBAN
|DUMLU
|AMASYA
|1
|HAMZA
|YILMAZ
|AMASYA
|2
|MİTHAT
|ÇELİK
|AMASYA
|3
|CEMAL
|KİRLİ
|ANKARA-1
|1
|FİLİZ
|KERESTECİOĞLU DEMİR
|ANKARA-1
|2
|EŞREF
|KİRAZ
|ANKARA-1
|3
|EMİNE
|KAYA
|ANKARA-1
|4
|İSHAK
|KOCABIYIK
|ANKARA-1
|5
|DÖNDÜ CEREN
|ŞİMŞEK
|ANKARA-1
|6
|GAZİ
|OTİ
|ANKARA-1
|7
|CENNET
|AVCI
|ANKARA-1
|8
|CEYHUN
|AKIN
|ANKARA-1
|9
|DİLEK
|ERTÜRK
|ANKARA-1
|10
|ERDEM
|ÖRT
|ANKARA-1
|11
|EBRU
|DEMİR
|ANKARA-1
|12
|REMZİYE
|GÜÇLÜ
|ANKARA-1
|13
|ERDAL
|ATAŞ
|ANKARA-2
|1
|NURAY
|TÜRKMEN CANLI
|ANKARA-2
|2
|İSTEK
|USALP
|ANKARA-2
|3
|VAHİDE
|İLGÜN
|ANKARA-2
|4
|HAYDAR
|ARSLAN
|ANKARA-2
|5
|İPEK
|GÜR
|ANKARA-2
|6
|NURHAYAT
|EMİRE
|ANKARA-2
|7
|MUSTAFA
|DEMİR
|ANKARA-2
|8
|NİLGÜN
|YILMAZ
|ANKARA-2
|9
|ROJAN
|MAMO
|ANKARA-2
|10
|BAHYETTİN
|BATUR
|ANKARA-2
|11
|ÖMER
|ÇELİK
|ANKARA-3
|1
|VELİ
|SAÇILIK
|ANKARA-3
|2
|NAZIM
|KARAKURT
|ANKARA-3
|3
|ŞEHRİBAN LEYLA
|ÇETİNBAŞ
|ANKARA-3
|4
|HAYDAR
|ÜSTÜNDAĞ
|ANKARA-3
|5
|HÜLYA
|FIRAT
|ANKARA-3
|6
|MEHMET ZARİF
|KESİCİLER
|ANKARA-3
|7
|FATMA
|KOÇYİĞİT ÖNER
|ANKARA-3
|8
|İSMET
|YALÇINKAYA
|ANKARA-3
|9
|TÜLYA
|SÖNMEZ AYTEKİN
|ANKARA-3
|10
|FATMA
|KIZILÖZ
|ANKARA-3
|11
|İLYAS
|KURT
|ANKARA-3
|12
|YİĞİT
|ÖZTÜRK
|ANTALYA
|1
|KEMAL
|BÜLBÜL
|ANTALYA
|2
|DENİZ
|YILDIRIM
|ANTALYA
|3
|ERDAL
|GİLGİL
|ANTALYA
|4
|HADİ
|CİN
|ANTALYA
|5
|NİGAR
|DURU
|ANTALYA
|6
|İHSAN
|NERGİZ
|ANTALYA
|7
|FİLİZ
|ASLAN
|ANTALYA
|8
|VEYSEL
|AKBOĞA
|ANTALYA
|9
|MERAL
|GEYLANİ
|ANTALYA
|10
|HAKKI
|BULUT
|ANTALYA
|11
|HÜLYA
|HASBAY
|ANTALYA
|12
|ORHAN
|GÜMÜŞ
|ANTALYA
|13
|HÜLYA
|BAYAR
|ANTALYA
|14
|SALİH
|VAROL
|ANTALYA
|15
|GÜLSÜM
|GÜZEL
|ANTALYA
|16
|BERİVAN
|TEMEL
|ARTVİN
|1
|RECEP
|DEMİRCİ
|ARTVİN
|2
|EMİN
|EKİNCİ
|AYDIN
|1
|FERHAT
|TUNÇ
|AYDIN
|2
|AYFER
|DEMİREL
|AYDIN
|3
|DOĞAN
|AÇIĞ
|AYDIN
|4
|ÖZLEM
|TUNÇ
|AYDIN
|5
|MEHMET CELAL
|GÜMÜŞ
|AYDIN
|6
|SEMRA
|BAŞARAN
|AYDIN
|7
|ŞAHİN
|KOÇ
|AYDIN
|8
|BAHAEDDİN
|YAĞARCIK
|BALIKESİR
|1
|NESİBE
|YÖYLER
|BALIKESİR
|2
|ŞAHİN
|ÇOBAN
|BALIKESİR
|3
|YURDANUR
|GÜVEN
|BALIKESİR
|4
|HÜSEYİN
|GEVHER
|BALIKESİR
|5
|FADİME
|KAM TEMEL
|BALIKESİR
|6
|HALİL ERSAN
|BEKÇİ
|BALIKESİR
|7
|ZEHRA
|BABA
|BALIKESİR
|8
|YAHYA
|ANIK
|BALIKESİR
|9
|KENAN
|YAĞIZ
|BİLECİK
|1
|FEHMİ
|KORKMAZ
|BİLECİK
|2
|MUAZZEZ
|PARILTI
|BİNGÖL
|1
|ERDAL
|AYDEMİR
|BİNGÖL
|2
|NİHAT
|AKSOY
|BİNGÖL
|3
|GÜLİSTAN
|AZAK
|BİTLİS
|1
|MAHMUT CELADET
|GAYDALI
|BİTLİS
|2
|ZAHİT
|MUTLU
|BİTLİS
|3
|SEVDA
|TABAK YAMAÇ
|BOLU
|1
|KENAN
|BALTA
|BOLU
|2
|GÖNÜL
|GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
|BOLU
|3
|RUMET
|SERHAT
|BURDUR
|1
|BEKİR
|ÇİÇEK
|BURDUR
|2
|TANER
|TAŞ
|BURDUR
|3
|İSMAİL
|GELTURAN
|BURSA-1
|1
|YÜKSEL
|AKGÜN
|BURSA-1
|2
|AYGÜL
|SAKLI
|BURSA-1
|3
|MUSTAFA
|YAĞCI
|BURSA-1
|4
|AYNUR
|YILMAZ
|BURSA-1
|5
|SAFFET
|PEHLİVAN
|BURSA-1
|6
|RAİFE
|GÜVEN
|BURSA-1
|7
|AHMET
|OKUMUŞ
|BURSA-1
|8
|MEHMET SAİT
|YÜKSEL
|BURSA-1
|9
|CEMAL
|HAZAR
|BURSA-1
|10
|ZEKİ
|SOYUŞEN
|BURSA-2
|1
|MEHMET EMİN
|ADIYAMAN
|BURSA-2
|2
|METİN
|KILIÇ
|BURSA-2
|3
|ELİF
|ÇUBUKÇUGİL
|BURSA-2
|4
|CAHİT
|KIRKAZAK
|BURSA-2
|5
|İPEK
|AKMAN
|BURSA-2
|6
|NÜFER
|OCAKLI
|BURSA-2
|7
|CEMİLE
|ÖSÜN
|BURSA-2
|8
|MEHMET NEDİM
|KORKMAZ
|BURSA-2
|9
|KEMAL
|DOĞAN
|BURSA-2
|10
|SAMET
|KARGALI
|ÇANAKKALE
|1
|BÜLENT
|KÖREĞİ
|ÇANAKKALE
|2
|ADİLE
|YALÇIN
|ÇANAKKALE
|3
|MUSTAFA
|BİLGİÇ
|ÇANAKKALE
|4
|ZÜBEYİR
|ÖZKAYA
|ÇANKIRI
|1
|NAZLI
|ÇOBAN
|ÇANKIRI
|2
|HÜSEYİN YEKTA
|ERPOLAT
|ÇORUM
|1
|BEKTAŞ İLHAN
|EKE
|ÇORUM
|2
|HASAN
|SATILMIŞ
|ÇORUM
|3
|HASAN
|ÇELİK
|ÇORUM
|4
|ERDOĞAN
|SERİN
|DENİZLİ
|1
|ŞERİFE
|YILDIRIM
|DENİZLİ
|2
|NEBİ
|EBCİ
|DENİZLİ
|3
|AYŞE LEVZAN
|SÜZÜK
|DENİZLİ
|4
|CEVAT
|BARİN
|DENİZLİ
|5
|AYŞE
|ÖZAY
|DENİZLİ
|6
|MUSA
|AYDIN
|DENİZLİ
|7
|PERİHAN
|ÜGE
|DENİZLİ
|8
|BİRHAT
|DEMİR
|DİYARBAKIR
|1
|ADNAN SELÇUK
|MIZRAKLI
|DİYARBAKIR
|2
|SALİHE
|AYDENİZ
|DİYARBAKIR
|3
|İMAM
|TAŞÇIER
|DİYARBAKIR
|4
|REMZİYE
|TOSUN
|DİYARBAKIR
|5
|HİŞYAR
|ÖZSOY
|DİYARBAKIR
|6
|SEMRA
|GÜZEL
|DİYARBAKIR
|7
|GARO
|PAYLAN
|DİYARBAKIR
|8
|DERSİM
|DAĞ
|DİYARBAKIR
|9
|MUSA
|FARİSOĞULLARI
|DİYARBAKIR
|10
|ABDURRAHİM
|DURMUŞ
|DİYARBAKIR
|11
|MEHMET
|TEMİZYÜZ
|DİYARBAKIR
|12
|FERDA
|FAHRİOĞLU AKIN
|EDİRNE
|1
|MURAT
|AMİL
|EDİRNE
|2
|HANIM
|GÜZEL
|EDİRNE
|3
|SERDAL
|ZIMBA
|EDİRNE
|4
|HASAN
|ATİK
|ELAZIĞ
|1
|CEVDET
|KONAK
|ELAZIĞ
|2
|SELMA
|METİN
|ELAZIĞ
|3
|NEVZAT
|BERİTANLI
|ELAZIĞ
|4
|YAPRAK
|FİLİZ
|ELAZIĞ
|5
|KUTBETTİN
|AKAN
|ERZİNCAN
|1
|PINAR
|AYTEKİN ÖZGÜÇ
|ERZİNCAN
|2
|İBRAHİM
|BOZKURT
|ERZURUM
|1
|MEHMET KASIM
|FIRAT
|ERZURUM
|2
|ZELİHA
|DÜNDAR
|ERZURUM
|3
|FARUK
|ÇİNAR
|ERZURUM
|4
|SAFET
|POLAT
|ERZURUM
|5
|CÜNEYT
|LALOĞLU
|ERZURUM
|6
|BARIŞ
|KEMALOĞLU
|ESKİŞEHİR
|1
|HÜSEYİN
|DEMİR
|ESKİŞEHİR
|2
|NURTEN
|ÖZER ULUÇELEBİ
|ESKİŞEHİR
|3
|KEREM
|KESKİN
|ESKİŞEHİR
|4
|İLKAY
|ABAY
|ESKİŞEHİR
|5
|HÜSEYİN
|ÖZERDOĞAN
|ESKİŞEHİR
|6
|GÜNAY
|UYAR
|ESKİŞEHİR
|7
|VEDAT
|ASLAN
|GAZİANTEP
|1
|MAHMUT
|TOĞRUL
|GAZİANTEP
|2
|BEDRİYE
|YORGUN
|GAZİANTEP
|3
|MEHMET
|KARAYILAN
|GAZİANTEP
|4
|ATİYE
|OKAY
|GAZİANTEP
|5
|OSMAN
|DEMİRCİ
|GAZİANTEP
|6
|GÜLER
|ERAT
|GAZİANTEP
|7
|KEMAL
|AKBULUT
|GAZİANTEP
|8
|UMUT
|BARAN
|GAZİANTEP
|9
|MUSA
|AYDIN
|GAZİANTEP
|10
|FATMA
|LEBE
|GAZİANTEP
|11
|SELMAN
|TUTUMLU
|GAZİANTEP
|12
|BİRGÜL
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|13
|AGİT
|ERKAN
|GAZİANTEP
|14
|ŞAHAP
|YILDIRIM
|GİRESUN
|1
|HALİL
|KARAVELİOĞLU
|GİRESUN
|2
|ALİCAN
|ÇAKIR
|GİRESUN
|3
|NURİYE PERVİN
|BAŞER
|GİRESUN
|4
|ŞENEL
|ÖZTÜRK
|GÜMÜŞHANE
|1
|SEYİT
|KARTAL
|GÜMÜŞHANE
|2
|YILMAZ
|TAŞ
|HAKKARİ
|1
|LEYLA
|GÜVEN
|HAKKARİ
|2
|SAİT
|DEDE
|HAKKARİ
|3
|ÖZGÜR
|ZEYDANOĞLU
|HATAY
|1
|BARIŞ ATAY
|MENGÜLLÜOĞLU
|HATAY
|2
|HÜLYA
|KAVUK
|HATAY
|3
|KEREM
|NALBANT
|HATAY
|4
|FATMA
|ÖZDEMİR
|HATAY
|5
|SERVET
|KAVUKOĞLU
|HATAY
|6
|KADRİYE
|TURHAN
|HATAY
|7
|YILMAZ
|BAYRAM
|HATAY
|8
|GÜLÜZAR
|IŞIK ÇAY
|HATAY
|9
|MİTHAT
|MİRİOĞLU
|HATAY
|10
|NAİM
|ÖZBEK
|HATAY
|11
|PARAŞİN
|GÜMÜŞ
|ISPARTA
|1
|MEVLÜT
|SABUNCU
|ISPARTA
|2
|CELAL
|ÇİÇEK
|ISPARTA
|3
|AYŞEGÜL
|KORKUTAN
|ISPARTA
|4
|EBUBEKİR
|GÖNAN
|MERSİN
|1
|FATMA
|KURTULAN
|MERSİN
|2
|RIDVAN
|TURAN
|MERSİN
|3
|ATİLLA
|GÜNEY
|MERSİN
|4
|FATMAGÜL
|DEMİRTAĞ
|MERSİN
|5
|MEHMET ŞİRİN
|KAYA
|MERSİN
|6
|EYLEM
|GENÇER
|MERSİN
|7
|MEHMET
|ALIŞ
|MERSİN
|8
|ELİF
|ASLAN
|MERSİN
|9
|HÜSEYİN
|GÜR
|MERSİN
|10
|ŞERİF
|DURMAZ
|MERSİN
|11
|FİLİZ
|YILMAZ
|MERSİN
|12
|İBRAHİM
|UZEN
|MERSİN
|13
|REŞAT
|AŞAN
|İSTANBUL-1
|1
|PERVİN
|BULDAN
|İSTANBUL-1
|2
|MUSA
|PİROĞLU
|İSTANBUL-1
|3
|ERKAN
|BAŞ
|İSTANBUL-1
|4
|EROL
|KATIRCIOĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|SEMA
|UÇAR
|İSTANBUL-1
|6
|ATİLA
|ÖZDOĞAN
|İSTANBUL-1
|7
|SULTAN
|KARASU
|İSTANBUL-1
|8
|TUNCAY
|GÖKÇE
|İSTANBUL-1
|9
|AYLİN
|HACALOĞLU
|İSTANBUL-1
|10
|EMRE
|SARIGÜL
|İSTANBUL-1
|11
|ERTAN
|HAMİTOĞLU
|İSTANBUL-1
|12
|ŞEHRİBAN
|ALKIŞ
|İSTANBUL-1
|13
|İSHAK
|KARAKAŞ
|İSTANBUL-1
|14
|YAŞAR MERAL
|ÇAKICI
|İSTANBUL-1
|15
|RECEP
|YILMAZ
|İSTANBUL-1
|16
|NURULLAH
|İŞLEK
|İSTANBUL-1
|17
|CANSU İREM
|KALENDER
|İSTANBUL-1
|18
|KUVVET İHSAN
|LORDOĞLU
|İSTANBUL-1
|19
|ENGİN
|ARAS
|İSTANBUL-1
|20
|MİHRİBAN DENİZ
|NAR
|İSTANBUL-1
|21
|SERVET
|GÜNGÖRDÜ
|İSTANBUL-1
|22
|IRMAK
|DUMLUPINAR
|İSTANBUL-1
|23
|EYLEM
|SARUCA
|İSTANBUL-1
|24
|MURAT
|GÜLENER
|İSTANBUL-1
|25
|TÜLAY
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|26
|VEYSİ
|YAKLAV
|İSTANBUL-1
|27
|GÜNAY
|KARAOĞLAN
|İSTANBUL-1
|28
|ALYA
|AKKUŞ
|İSTANBUL-1
|29
|İLHAN
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|30
|MELEKFER
|BORAK TURGUT
|İSTANBUL-1
|31
|MEHMET
|KARASLAN
|İSTANBUL-1
|32
|KEMAL
|İŞLER
|İSTANBUL-1
|33
|DÜRDANE
|BULGAN
|İSTANBUL-1
|34
|EMİNE
|KARAASLAN ATEŞ
|İSTANBUL-1
|35
|SABRİ
|AHI
|İSTANBUL-2
|1
|AHMET
|ŞIK
|İSTANBUL-2
|2
|OYA
|ERSOY
|İSTANBUL-2
|3
|HÜDA
|KAYA
|İSTANBUL-2
|4
|MUSTAFA
|AVCİ
|İSTANBUL-2
|5
|TÜLAY
|KORKUTAN
|İSTANBUL-2
|6
|ALİRIZA
|BİLGİLİ
|İSTANBUL-2
|7
|AYŞE
|BERKTAY
|İSTANBUL-2
|8
|GÜLSÜM
|AĞAOĞLU
|İSTANBUL-2
|9
|GÜRŞENAY
|DALVEREN
|İSTANBUL-2
|10
|HASAN
|ÖZGÜNEŞ
|İSTANBUL-2
|11
|MEHMET
|GÜLER
|İSTANBUL-2
|12
|LUDMİLLA
|BÜYÜM
|İSTANBUL-2
|13
|HACER
|ELÇİN
|İSTANBUL-2
|14
|FENER
|GÜNANA
|İSTANBUL-2
|15
|CELAL
|ALPHAN
|İSTANBUL-2
|16
|MUSA
|KILIÇ
|İSTANBUL-2
|17
|ŞADİ
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-2
|18
|TÜRKAN
|BİNGÖL
|İSTANBUL-2
|19
|SERVET
|GÜZEL
|İSTANBUL-2
|20
|IŞIL
|HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
|İSTANBUL-2
|21
|MEHMET TAYYİP
|ARSLAN
|İSTANBUL-2
|22
|OZAN
|ÖZGENLER
|İSTANBUL-2
|23
|DİLBER
|ASLAN
|İSTANBUL-2
|24
|MUSA
|DEĞİRMENCİ
|İSTANBUL-2
|25
|DÜRDANE NİLSU
|YÜRÜR
|İSTANBUL-2
|26
|ADNAN
|BULUT
|İSTANBUL-2
|27
|MAŞALLAH
|KÖYSÜ
|İSTANBUL-2
|28
|ROHANİ
|ÇİÇEKLİDAL
|İSTANBUL-3
|1
|TURGUT
|ÖKER
|İSTANBUL-3
|2
|DİLŞAT
|CANBAZ KAYA
|İSTANBUL-3
|3
|HAKKI SARUHAN
|OLUÇ
|İSTANBUL-3
|4
|ALİ
|KENANOĞLU
|İSTANBUL-3
|5
|ZÜLEYHA
|GÜLÜM
|İSTANBUL-3
|6
|ABDULHAKİM
|DAŞ
|İSTANBUL-3
|7
|ELİF
|BULUT
|İSTANBUL-3
|8
|CELALETTİN
|CAN
|İSTANBUL-3
|9
|CANŞAH
|ÇELİK
|İSTANBUL-3
|10
|FEVZİ
|GERÇEK
|İSTANBUL-3
|11
|GÜLSEREN
|KAYA
|İSTANBUL-3
|12
|EKREM
|BARAN
|İSTANBUL-3
|13
|AYŞE
|KARADAĞ
|İSTANBUL-3
|14
|MEHMET
|DALKIRAN
|İSTANBUL-3
|15
|MUAZZEZ
|TÖRE
|İSTANBUL-3
|16
|AYTEKİN
|AKDEMİR
|İSTANBUL-3
|17
|PINAR
|GEZİK
|İSTANBUL-3
|18
|KAZIM
|ŞAROĞLU
|İSTANBUL-3
|19
|BELÇİM
|OKTAN
|İSTANBUL-3
|20
|HÜSNÜ
|TAŞ
|İSTANBUL-3
|21
|SONGÜL
|BÜYÜKPINAR
|İSTANBUL-3
|22
|SÜLEYMAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|23
|GÜLFİRAZ
|SAĞLIK
|İSTANBUL-3
|24
|MEHMET
|PEKER
|İSTANBUL-3
|25
|DİLEK
|ULAŞ
|İSTANBUL-3
|26
|ENVER
|DURSUN
|İSTANBUL-3
|27
|ASLI
|YAĞCI
|İSTANBUL-3
|28
|RIDVAN
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-3
|29
|LAİKA
|TAKA
|İSTANBUL-3
|30
|MESUT
|ALDAGÜL
|İSTANBUL-3
|31
|ROJDA
|TAŞDEMİR
|İSTANBUL-3
|32
|SERKAN
|YILMAZ
|İSTANBUL-3
|33
|BÜSRA BERNA
|TOPRAK
|İSTANBUL-3
|34
|YUSUF
|YALVAÇ
|İSTANBUL-3
|35
|ZERRİN
|OĞLAĞU
|İZMİR-1
|1
|SERPİL
|KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
|İZMİR-1
|2
|NURETTİN
|TURĞAY
|İZMİR-1
|3
|YALÇIN
|YANIK
|İZMİR-1
|4
|RAHİME
|TURAN
|İZMİR-1
|5
|HÜSEYİN
|ÇAĞLAR
|İZMİR-1
|6
|MERVAN
|SINCAR
|İZMİR-1
|7
|CEYHAN
|AKAY
|İZMİR-1
|8
|HALİME
|AKDAĞ
|İZMİR-1
|9
|FERZENDE
|DENİZ
|İZMİR-1
|10
|ELFESYE
|NAS
|İZMİR-1
|11
|TAMER
|AYDIN
|İZMİR-1
|12
|SELMAN
|YILDIRIM
|İZMİR-1
|13
|KAMURAN
|AKKUŞ
|İZMİR-1
|14
|HAYRİ
|ETYEMEZ
|İZMİR-2
|1
|MURAT
|ÇEPNİ
|İZMİR-2
|2
|İDİL
|UĞURLU
|İZMİR-2
|3
|AYŞE
|YILMAZ
|İZMİR-2
|4
|MEHMET
|AKER
|İZMİR-2
|5
|CEMİLE
|AYDIN
|İZMİR-2
|6
|SÜLEYMAN
|GÜNDÜZ
|İZMİR-2
|7
|GÖNÜL
|AYGÜN
|İZMİR-2
|8
|ORHAN
|AYHAN
|İZMİR-2
|9
|DERKAY
|TAN
|İZMİR-2
|10
|MAHSUN
|KORKMAZ
|İZMİR-2
|11
|BEHİYE
|ERTAŞ
|İZMİR-2
|12
|EKREM CAN
|ALAYGUT
|İZMİR-2
|13
|ABDULLAH
|AKDENİZ
|İZMİR-2
|14
|EDİP
|KAYA
|KARS
|1
|AYHAN
|BİLGEN
|KARS
|2
|ARZU
|MOCO
|KARS
|3
|BİŞAR
|ALİNAK
|KASTAMONU
|1
|HÜSEYİN
|GÖKOĞLU
|KASTAMONU
|2
|İSMAİL
|ÇAVĞA
|KASTAMONU
|3
|AZAT
|AVCI
|KAYSERİ
|1
|KADRİ
|ERENER
|KAYSERİ
|2
|EYLEM
|CENGİZ
|KAYSERİ
|3
|KENAN
|MARAŞLI
|KAYSERİ
|4
|MUSTAFA
|ÖÇAL
|KAYSERİ
|5
|NİYAZİ
|YALÇINKAYA
|KAYSERİ
|6
|NURAN
|ERGEN KILIÇ
|KAYSERİ
|7
|ZENUN
|ORTA
|KAYSERİ
|8
|ZİLAN
|YILMAZ
|KAYSERİ
|9
|SUAT
|DEMİR
|KAYSERİ
|10
|FEVZİ
|POLAT
|KIRKLARELİ
|1
|FARUK
|ÖZDEL
|KIRKLARELİ
|2
|DİREN CEVAHİR
|ŞEN
|KIRKLARELİ
|3
|YAKUP
|ASLAN
|KIRŞEHİR
|1
|GÖKHAN
|AKIN
|KIRŞEHİR
|2
|HELİZ
|ABI
|KOCAELİ
|1
|ÖMER FARUK
|GERGERLİOĞLU
|KOCAELİ
|2
|FATMA
|YILDIRIM
|KOCAELİ
|3
|KUREYŞ
|BİLGİÇ
|KOCAELİ
|4
|YASEMİN
|ÜÇER
|KOCAELİ
|5
|ALİ DURSUN
|BUĞDACI
|KOCAELİ
|6
|MERYEM
|DEMİR
|KOCAELİ
|7
|ALAATTİN
|ENÜL
|KOCAELİ
|8
|FERHAT
|DEMİRELLİ
|KOCAELİ
|9
|MURAT
|OZAN
|KOCAELİ
|10
|DAMLA
|BAĞCİ
|KOCAELİ
|11
|NECATİ
|ALTINTOPRAK
|KOCAELİ
|12
|SEVİCAN
|YAŞAR
|KOCAELİ
|13
|KADİR
|YILDIRIMER
|KONYA
|1
|BÜLENT
|KILIÇ
|KONYA
|2
|BERNA
|ÇELİK
|KONYA
|3
|EYLÜL
|YAYLACI
|KONYA
|4
|GIYASETTİN
|ALMAZ
|KONYA
|5
|JİYAN HURİ
|YALÇIN
|KONYA
|6
|RAMAZAN
|OT
|KONYA
|7
|BAHAR
|EKİNCİ
|KONYA
|8
|ORHAN
|KARACA
|KONYA
|9
|OSMAN
|KARAMAN
|KONYA
|10
|HANİFİ
|KARACA
|KONYA
|11
|ABDURRAHMAN
|ARSLAN
|KONYA
|12
|MEHMET
|YÖNET
|KONYA
|13
|HASAN
|GEBEŞOĞLU
|KONYA
|14
|MEHMET SAİT
|KOYUNCU
|KONYA
|15
|CAHİT
|BABAHAN
|KÜTAHYA
|1
|ABDURAHMAN
|ADIYAMAN
|KÜTAHYA
|2
|HARUN
|GÜNDÜZ
|KÜTAHYA
|3
|SAVAŞ
|BABUR
|KÜTAHYA
|4
|GÖKHAN
|ALKAN
|KÜTAHYA
|5
|ŞEHMUS
|ÇELİK
|MALATYA
|1
|MEHMET
|TUNCEL
|MALATYA
|2
|JİYAN
|TAŞ
|MALATYA
|3
|KEMAL
|GEDİK
|MALATYA
|4
|FATMA
|ALATAŞ
|MALATYA
|5
|HÜSEYİN
|KILINÇ
|MALATYA
|6
|SİNAN
|ÖZTÜRK
|MANİSA
|1
|LEZGİN
|BOTAN
|MANİSA
|2
|BİRGÜL
|SAĞSÖZ
|MANİSA
|3
|ADNAN
|MANKAN
|MANİSA
|4
|HASRET
|ASLAN
|MANİSA
|5
|CEVDET
|YILDIZ
|MANİSA
|6
|BAYRAM
|SÖNMEZ
|MANİSA
|7
|ABİDDİN
|PADAK
|MANİSA
|8
|NİHAT
|YILDIRIM
|MANİSA
|9
|İHSAN
|ÇAÇA
|MANİSA
|10
|VEYSİ
|DURGUT
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|HÜSEYİN
|BAKIR
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|MERYEM
|YILDIZ
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|RAUF
|TEPE
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|SEVGİ
|BORAK
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ŞAHİN
|ŞANCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|TÜLAY
|KILINÇ DENİZ
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|İNANÇ
|YILDIZ
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|RECEP
|KAYA
|MARDİN
|1
|MİTHAT
|SANCAR
|MARDİN
|2
|PERO
|DUNDAR
|MARDİN
|3
|TUMA
|ÇELİK
|MARDİN
|4
|EBRÜ
|GÜNAY
|MARDİN
|5
|GÜLBİN
|ŞAHİN DAĞHAN
|MARDİN
|6
|DİLAVER
|İNAL
|MUĞLA
|1
|SULTAN
|ÖZCAN
|MUĞLA
|2
|HÜSRAN BELGİN
|KOÇ
|MUĞLA
|3
|YILMAZ
|YÜKSEL
|MUĞLA
|4
|EBRU
|DEMİR
|MUĞLA
|5
|KEMAL
|KOÇ
|MUĞLA
|6
|SEBAHAT
|FIRAT
|MUĞLA
|7
|ABDULLAH
|İPEKLİ
|MUŞ
|1
|GÜLÜSTAN
|KILIÇ KOÇYİĞİT
|MUŞ
|2
|MENSUR
|IŞIK
|MUŞ
|3
|ŞEVİN
|COŞKUN
|MUŞ
|4
|ADNAN
|TOPÇU
|NEVŞEHİR
|1
|İRFAN
|TURAN
|NEVŞEHİR
|2
|BEDRETTİN
|ESER
|NEVŞEHİR
|3
|KEVSER
|YALÇIN
|NİĞDE
|1
|MEHMET SALİH
|İTAH
|NİĞDE
|2
|İBRAHİM
|AVŞAR
|NİĞDE
|3
|ÜMRAN
|BATURAY
|ORDU
|1
|MESUT
|BİLGİ
|ORDU
|2
|BAYRAM
|KUŞMAN
|ORDU
|3
|RUKEN
|KAYAALP
|ORDU
|4
|ŞEVDER
|YANDI
|ORDU
|5
|ÇETİN
|KAPLAN
|ORDU
|6
|TAHSİN
|TİMUR
|RİZE
|1
|NECMETTİN
|DURMUŞ
|RİZE
|2
|KÖNA HAZAR
|ÖZSOY
|RİZE
|3
|SEVGİ
|EVREN KÖROĞLU
|SAKARYA
|1
|ÇİÇEK
|ARIÇ
|SAKARYA
|2
|HİVİDAR
|TANGÜNER
|SAKARYA
|3
|HÜSEYİN
|KAYA
|SAKARYA
|4
|GAYE
|ÇALIŞKAN
|SAKARYA
|5
|KEMAL
|AKTAŞ
|SAKARYA
|6
|DERYA
|BİNGÖL
|SAKARYA
|7
|HAYDAR
|EROL
|SAMSUN
|1
|MEDİHA OYA
|YAĞCI
|SAMSUN
|2
|CELAL
|KOCABIYIK
|SAMSUN
|3
|EFRAİM
|VAYİÇ
|SAMSUN
|4
|ALİ DURSUN
|KURT
|SAMSUN
|5
|FİKRİ
|YOLAYDIN
|SAMSUN
|6
|KUBİLAY
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|7
|CEMİL
|AKSU
|SAMSUN
|8
|SEVDA
|ÖZBEK YAKUT
|SAMSUN
|9
|YUSUF
|KIR
|SİİRT
|1
|MERAL
|DANIŞ BEŞTAŞ
|SİİRT
|2
|SIDIK
|TAŞ
|SİİRT
|3
|HAYRETTİN
|ŞEN
|SİNOP
|1
|AYŞE GÜL
|KAFKAS
|SİNOP
|2
|SEFA
|ÖZTÜRK
|SİVAS
|1
|RIZA
|KARAMAN
|SİVAS
|2
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|SİVAS
|3
|ŞENER
|ÜNAT
|SİVAS
|4
|HAKKI
|AZARAK
|SİVAS
|5
|RUKEN
|KOYUN
|TEKİRDAĞ
|1
|SALİM
|KAPLAN
|TEKİRDAĞ
|2
|FERAY
|MERTOĞLU
|TEKİRDAĞ
|3
|HÜSEYİN
|ERİŞ
|TEKİRDAĞ
|4
|GURBET
|DEMİRHAN
|TEKİRDAĞ
|5
|ERHAN
|GÖVERCİN
|TEKİRDAĞ
|6
|HALİME
|TUNÇ
|TEKİRDAĞ
|7
|TEKİN
|ÇATALKAYA
|TOKAT
|1
|ERDAL
|BEKTAŞ
|TOKAT
|2
|RANA
|RENDE
|TOKAT
|3
|NAMET
|ERTOĞAN
|TOKAT
|4
|MUHAMMET VEYSEL
|YILDIZ
|TOKAT
|5
|SERVET
|YÜKSEL
|TRABZON
|1
|HÜSEYİN
|TAKA
|TRABZON
|2
|AHMET HAZAR
|DİLAVER
|TRABZON
|3
|KADER
|UZUN MADENKUYU
|TRABZON
|4
|NURETTİN
|KARADENİZ
|TRABZON
|5
|GÜVEN
|ATABAY
|TRABZON
|6
|DURSUN ALİ
|KURT
|TUNCELİ
|1
|ALİCAN
|ÖNLÜ
|TUNCELİ
|2
|MERAL
|HANBAYAT YEŞİL
|ŞANLIURFA
|1
|NİMETULLAH
|ERDOĞMUŞ
|ŞANLIURFA
|2
|AYŞE
|SÜRÜCÜ
|ŞANLIURFA
|3
|NUSRETTİN
|MAÇİN
|ŞANLIURFA
|4
|ÖMER
|ÖCALAN
|ŞANLIURFA
|5
|ALİYE
|KIZILDAMAR
|ŞANLIURFA
|6
|İSMAİL
|KAPLAN
|ŞANLIURFA
|7
|ROZA
|YAZMACI
|ŞANLIURFA
|8
|YUSUF
|YETİM
|ŞANLIURFA
|9
|SONGÜL
|ARPA
|ŞANLIURFA
|10
|ORHAN
|ÖZKAN
|ŞANLIURFA
|11
|ELİF ROJDA
|TALAR
|ŞANLIURFA
|12
|CELALEDİN
|ERKMEN
|ŞANLIURFA
|13
|MERAL
|BALTER
|ŞANLIURFA
|14
|BİŞAR
|TÜYSÜZ
|UŞAK
|1
|SÜLEYMAN
|SÖZKESEN
|UŞAK
|2
|ŞÜKRAN
|SARI
|UŞAK
|3
|MEMET LATİF
|YILDIRIM
|VAN
|1
|SEZAİ
|TEMELLİ
|VAN
|2
|BEDİA
|ÖZGÖKÇE ERTAN
|VAN
|3
|MURAT
|SARISAÇ
|VAN
|4
|MUAZZEZ
|ORHAN
|VAN
|5
|TAYİP
|TEMEL
|VAN
|6
|CENGİZ
|ÇİÇEK
|VAN
|7
|MUKADDES
|KARAKOÇ
|VAN
|8
|ASUMAN
|YELMAZER
|YOZGAT
|1
|YUSUF
|ARAN
|YOZGAT
|2
|MEHMET ŞİRİN
|EREZ
|YOZGAT
|3
|DENİZ
|ÖZTÜRK
|YOZGAT
|4
|CEM EREN
|ASLAN
|ZONGULDAK
|1
|MEHMET ZEKİ
|SALMANOĞLU
|ZONGULDAK
|2
|BEDİRHAN
|GÜNEŞ
|ZONGULDAK
|3
|EVLİYA
|GÜDAN
|ZONGULDAK
|4
|ASYA
|GEZER
|ZONGULDAK
|5
|FEVZİ
|KAYA
|AKSARAY
|1
|SEYİT MEHMET
|KESKİN
|AKSARAY
|2
|CİHAN
|YILMAZ
|AKSARAY
|3
|ŞÜKRAN
|ACAR
|AKSARAY
|4
|AHMET
|DEMİR
|BAYBURT
|1
|ŞEMSETTİN
|TAKVA
|KARAMAN
|1
|CEMİL
|YALÇIN
|KARAMAN
|2
|AYŞE
|DURUNESİL
|KARAMAN
|3
|REMZİ
|GÖKDAĞ
|KIRIKKALE
|1
|DOĞAN
|ANĞAY
|KIRIKKALE
|2
|RIFAT
|RONİ
|KIRIKKALE
|3
|TEKYEDDİN
|AKTAŞ
|BATMAN
|1
|İDRİS
|BALUKEN
|BATMAN
|2
|FELEKNAS
|UCA
|BATMAN
|3
|NECDET
|İPEKYÜZ
|BATMAN
|4
|AYŞE
|ACAR BAŞARAN
|BATMAN
|5
|ŞÜKRÜ
|BAYTAR
|ŞIRNAK
|1
|ABDULLAH
|GÜNGEN
|ŞIRNAK
|2
|LEYLA
|BİRLİK
|ŞIRNAK
|3
|HÜSEYİN
|KAÇMAZ
|ŞIRNAK
|4
|NURAN
|İMİR
|BARTIN
|1
|YILMAZ
|TOPALOĞLU
|BARTIN
|2
|ŞAYESTE
|SALMANOĞLU
|ARDAHAN
|1
|TAŞKIN
|AKTAŞ
|ARDAHAN
|2
|YAŞAR
|KAYA
|IĞDIR
|1
|HABİP
|EKSİK
|IĞDIR
|2
|KIZNAZ
|TÜRKELİ
|YALOVA
|1
|ALİ FUAT
|HATİP
|YALOVA
|2
|HEDİYE
|POLAT
|YALOVA
|3
|ABDURRAZAK
|EKİNCİ
|KARABÜK
|1
|ENSAR
|TOPAL
|KARABÜK
|2
|MUSTAFA
|ÖZSOY
|KARABÜK
|3
|DERYA
|GÖÇTÜRK
|KİLİS
|1
|KASIM
|KISA
|KİLİS
|2
|EZEL
|AYDIN
|OSMANİYE
|1
|AHMET
|EKEN
|OSMANİYE
|2
|MÜSLÜM
|ÇAĞAN
|OSMANİYE
|3
|DERYA
|TURHAN
|OSMANİYE
|4
|CELAL
|EKER
|DÜZCE
|1
|YAHYA
|MACİT
|DÜZCE
|2
|SEMA
|GÜNEŞ
|DÜZCE
|3
|MEHMET ŞERİF
|ORGUN
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR