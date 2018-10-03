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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

İşte Erdoğan’ın Merkel’e verdiği o liste…

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İşte Erdoğan’ın Merkel’e verdiği o liste…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’dan iadesini istediği 136 kişilik listede FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ün olduğu ortaya çıktı. Almanya’da hücre evinde saklandığı belirlenen Öksüz’le birlikte örgütün iki numarası Abdullah Aymaz da listede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan iadesini istediği 136 kişilik listede kimlerin olduğu ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya'dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen'in 7 kez iadesi talep edildi. Ancak buna rağmen her iki ülke de Türkiye'nin iade taleplerini karşılamadı.

136 KİŞİNİN İSMİ VAR

Yeni Şafak’ın haberine göre; Firari teröristlerin iadesi, geçtiğimiz günlerde ABD ve Almanya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Erdoğan, Almanya'ya 136, ABD'ye ise 20'yi aşkın ismin bildirildiğini belirtti.

HÜCRE EVİNDE SAKLANIYOR

Erdoğan'ın "isimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste" dediği Almanya'ya verilen listede dikkat çekici isimler yer alıyor. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplara karışan Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hücre evinde saklandığı belirtiliyor.

2 NUMARA VE ÖZ DE LİSTEDE

Almanya listesinde ayrıca örgütün 2 numarası olarak gösterilen Abdullah Aymaz ile Mustafa Özcan da bulunuyor. Her iki isim ile birlikte FETÖ çatı davasının sanıkları arasında bulunan ve örgütün beyin takımındaki Ahmet Şahinalp, Faruk İlk, Halit Esendir de bu listede yer alıyor. Yine 17-25 Aralık darbe girişimi ile kumpas soruşturmalara imza atan eski FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın da iadesi istenen isimlerden olduğu kaydedildi.

İşte Erdoğan’ın Merkel’e verdiği o liste…


O GENERALİ DE İSTEDİ

Reuters ve CNN'e verdiği röportajlarla gündeme gelen ve Almanya'dan sığınma talebinde bulunan kaçak general Mehmet Yalınalp'in de 136 kişilik listenin içerisinde olduğu öğrenildi. Yine Almanya'da görev yaparken ihraç edilen FETÖ'nün eski NATO subayı Muhittin İstanbulluoğlu da iade listesinde bulunuyor. Kaçak İstanbulluoğlu'nun, 15 Temmuz gecesi Ankara’yı bomba yağmuruna tutan F16 savaş uçaklarının kalktığı Akıncı Üssü'ndeki 141. Filonun eski komutanlarından olduğu biliniyor.

ABD’ye 20 isim

ABD’li yetkililere verilen ve 20’yi aşkın firarinin isminin bildirildiği iade listesinde elebaşı Fetullah Gülen ilk sırada yer alıyor. Daha önce 7 kez iadesi istenen Gülen’in yanı sıra örgütün üst düzey isimleri de yine bu listede bulunuyor. Bunların arasında örgütün A takımındaki Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Emrullah Uslu gibi isimlerin olduğu belirtildi.

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