İşte adım adım Kandil süreci! Stratejik noktalar ele geçiriliyor…

Üstelik günde 4 kilometreye varan ilerleme sağlanıyor. Uzmanlara göre Türkiye, silahlı kuvvetleri ve diplomasiyle terör örgütüne yönelik stratejik kıskaç harekatı uyguluyor. Peki harekat nasıl gerçekleştiriliyor? CNN TÜRK harekatın kilometre taşlarını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, SETA Araştırmacısı Dr. Murat Aslan'la konuştu.

"Irak hükûmetiyle PKK'ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir". Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamayı Afrin operasyonu sırasında yapmıştı ama Irak'taki siyasi karışıklık sonrası Türkiye tek başına harekete geçti. Terör örgütüyle mücadeleyi hem diplomasi hem de askeri anlamda sürdürdü. PKK'nın Suriye kolu PYD'lilerin Menbiç'ten çıkarılması konusunda anlaşmaya gidilirken aynı anda Türk askeri sahadaydı. Dağda terörist avındaydı.

STRATEJİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLİYOR

Mart ayı başında Mehmetçik ilerlemeye başladı. Önce Hakkari Çukurca'dan Irak topraklarına girildi. 10 kilometre derinliğe kadar ulaşıldı. Sıcak takip sonucu Avaşin-Basyan bölgesine dek ulaşıldı. En önemli engel ise, Hakurk'tu. Hassas alanlar, derin vadiler, yüksek tepeler vardı ama engeller aşıldı. Mehmetçik terör örgütünün Kandil'den önceki son direnç noktası Hakurk'a vardı. Sadece Hakurk'ta 200 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Bölgeye gönderilen takviye güçlerin de etkisiz hale getirildiği göz önüne alınınca, bu rakamın çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Askeri uzmanlar harekatın bu bölümünün psikolojik açıdan çok önemli olduğu görüşünde. Zira bölgede PKK'nın hem hayati olarak gördüğü eğitim alanları hem de sözde mahkemeleri vardı. Ve artık yoklar.

TSK TERÖRİSTİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ BÖLGEDE

Türk askeri Kandil yolu boyunca terör örgütünün dokunulamaz gördüğü alanlarda bir bir kontrolü sağladı. Sinat-Haftanin, Zap ve Hakurk bölgeleri teröristlerden arındırıldı. Aslında Afrin operasyonundaki ağır zayiat sonrası terör örgütü, Mehmetçiği Güneydoğu'da hedef alacağını söylüyordu ama bu çaba boşa çıktı.

Uzmanlar, Türk ordusunun harekata stratejik kıskaç harekatı diyor. Irak ve Suriye'den gelen eş zamanlı tehdit, Türkiyeyi harekete geçirdi. Harekatın en önemli safhalardan biri, Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin yanısıra, İran'ın desteğini almak. Çünkü, Kandil Dağı'nı bir bölümü İran'da. Hatta şimdiden, örgütün lider kadrosundan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın Kandil Dağı'nın İran bölümünde kalan kamplarına kaçtığı iddiası var. İran'ın uluslararası alandaki baskılar ve son dönemde PKK'nın İran kolu PEJAK'a karşı operasyonları Ankara'yı ümitlendirecek nitelikte.