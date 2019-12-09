İrem isminin anlamı nedir? İrem ne demek?

İrem isminin anlamı, görkemli bir bahçe demektir. Bu bahçe cennet bahçelerine benzemektedir. İsimle ifade edilen bahçeler, insanlara huzur ve mutluluk bahşeder. İrem bahçeleri mitolojik anlatılarda, masallarda ve edebi hikayelerde de sıklıkla geçmektedir.



İrem İsminin Özellikleri



İrem ismi, yumuşak ve naif bir huyu temsil etmektedir. Bu isme sahip olan kimseler, iyi bir huya ve ahlaka sahiptir. Anne ve babasına karşı hayırlı evlat olurlar. İsim, sorumluluk sahibi, güvenilir ve dengeli bir karakteri ifade eder.



İrem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İrem ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Fecr suresinde aktarılan ayetlerde Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler İrem olarak ifade edilmektedir. Söz konusu bahçelerin Yemen'de olduğuna inanılmaktadır. İrem ismi Arapça kökenli bir sözcüktür.