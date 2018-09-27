Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi…
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'ya ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi
Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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