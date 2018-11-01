Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
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