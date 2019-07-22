İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçlarının 22 Temmuz'da yani bugün MEB tarafından açıklanacağı duyurulmuştu. Öğrenciler şimdi bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı İOKBS sınavına ait sonuçların, MEB tarafından bugün içinde adayların erişimine açılması bekleniyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınava ait sonuçların tam olarak ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Bursluluk sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuçlar henüz açıklanmadı, konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,
Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,
Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması.
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