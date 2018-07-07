'İmza toplanırsa olur toplanmazsa mesele biter'

SAĞLIKLI GEÇİŞ OLMAZ

“Seçimden sonra kurultay atmosferi içerisinde muhasebe yapmaya, geleceğe hazırlanmaya, seçimi değerlendirmeye kalktığınızda bir rekabet ortamında değerlendiriyorsunuz. Bir tartışma ortamında sakin kafayla herkesin oturup gerçekleri masaya sermesi pek mümkün olmuyor. Olağanüstü kurultaylar yapılabilir; ama seçim sonrasında böyle tablolarda olağanüstü kurultay ortamının partiye sağlıklı bir geçiş süreci olmadığını düşünüyorum. İmza toplanırsa kurultay olur, çözülür; imza toplanmazsa bu mesele biter, herkes yerel seçimlere hazırlanır. Şu anda yapılacak şey tıpkı seçimlerden önce olduğu gibi genel başkan nasıl bütün kadroları niteliklerine göre değerlendirdiyse bundan sonraki süreçte de böyle yürümektir. ‘Kurultay istedim’ demiyor, ama ‘Örgüt gereğini yapar’ diyor. Bu bir kurultay talebidir. Çok açık. Bence uygun olmamıştır ama bunun üzerinden bütün bir kampanya dönemince mücadele eden, partimizin içerisinde uzun yıllar emek vermiş bir arkadaşımızı böyle dedi diye kalkıp da hedef tahtasına koymak da doğru olmaz.”



6 MİLYON TERÖRİST Mİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik sözlerine tepki gösteren Tezcan şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın söylediği şey, dikkat edilmesi gereken ve Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden bir kişinin kesinlikle söylememesi gereken sözlerdir. Şunu mu söylemek istiyor; 6 milyona yakın vatandaşımız HDP’ye oy verdi. Şu veya bu şekilde. Türkiye’de 6 milyon terörist mi var diyor Erdoğan? Türkiye’de 6 milyon terörist varsa, sen 6 milyon teröristin olduğu bir ülkede nasıl cumhurbaşkanlığı yapacaksın? Her oy vereni kökünden kazıyacak mısın? Bu nasıl bir ayrıştırma anlayışıdır, bu nasıl bir bölücü anlayıştır? Bu üslup devam ederse önümüzdeki dönem yine siyaset kutuplaşma ve çatışma üzerinden devam edecektir.”