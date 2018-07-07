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    'Kavga yok değişim rüzgarı var'

    Süheyla GÖZDERELİLER/ DHA
    07.07.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    Muharrem İnce, “CHP’de kavga yok, gürültü yok. CHP’de bir değişim rüzgârı esiyor. Değişim rüzgârı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur” diye konuştu.

    CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, memleketi Yalova’da dün Kubbeli Camisi’nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terör örgütleri ile CHP arasında ilişki olduğuna’ yönelik açıklamalarına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

    BELGE VARSA BUYURSUN AÇIKLASIN
    “Türkiye’yi yöneten Erdoğan. İstihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye’yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum; ama yüreği varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor, açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın.”

    İnce, Twitter hesabından da “Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi, belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun” mesajı paylaştı.

    DUVAR ÖRMEMEK LAZIM
    CHP’deki son gelişmeler de sorulan İnce, “Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgârları eserse rüzgârların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgârların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP’de kavga yok, gürültü yok. CHP’de bir değişim rüzgârı esiyor. Değişim rüzgârı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur, diye düşünüyorum” dedi. Gazeteci Ahmet Hakan’ın kendisi hakkındaki yazısı da sorulan Muharrem İnce, “Teşekkür ederim kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler bazen de döverler. Kendisine teşekkür ediyorum” diye yanıt verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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