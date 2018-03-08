"Hocalarımız ne iş yapıyor"

MARJİNALLERİ DİKKATE ALMAYIZ

“MEDYADA kadınların yerlerini tahkim etmeyi, iletişim araçlarını verimli kullanmayı önemli görüyoruz. Her bir kanalı ayrı bir sorun, ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, annelerdir.

Zaman zaman en az üç çocuk diyorum. Bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyorlar. Bu konuda slogandan öteye geçen hiçbir çalışması ve gayreti olduğunu duymadığımız, görmediğimiz kişilerin bizi eleştirmesini de pek önemsemiyoruz. Milletin ve dinimizin değerleriyle hesaplaşmaktan başka hiçbir hedefi olmayan marjinalleri asla dikkate almayız.

BENİ TEFE KOYUP ÇALACAKLAR

Son günlerde bakıyorsunuz, din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan, bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyorlar. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman, koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam’ın güzelliği, önemi burada. Şimdi birçok hocaefendi beni tefe koyup çalacak, o ayrı mesele.

BIRAK BU İŞLERİ, ASLOLAN KURAN

Dikkat çekmek, popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul etmeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek, sadece kadınlara değil inanın dinimize de haksızlıktır. Kuran’a, sünnete, icmaya, kıyasa vakıf olmayan insanlara misal kabilinden bile olsa istisnai birtakım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda züccaciyeci dükkanına giren fil misali bir sürü başka şeyi kırıp dökmeniz kaçınılmaz hale gelir. Birisi bakıyorsunuz sünneti, öbürü bakıyorsun icmaı tartışıyor. Ya bırak bu işleri, aslolan mukaddes kitabımız Kuran’dır. Kuran’a ters değilse mesele bitmiştir.

BU ADAMLARA KAPTIRIYORLAR

Bizim Diyanet teşkilatımızın Din İşleri Yüksek Kurulu var. Çok çok vasıflı hocalarımız var. Tefsirde, hadiste, fıkıhta... Hocalarımız ne iş yapıyor, niye sessiz kalıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ konusu da böyle oldu. Şimdi asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ’ye kaldı. FETÖ’nün arkasından gelen tiplere kaldı.”